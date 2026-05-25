Exclusivo: EUA proibiram autoridades de saúde de partilharem dados com a OMS

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Diretiva faz parte de uma estratégia mais ampla da administração Trump de se afastar da participação em fóruns globais de saúde

As autoridades-chave responsáveis ​​pela liderança da investigação americana sobre ameaças de doenças infeciosas foram proibidas de comunicar diretamente com a Organização Mundial de Saúde (OMS) - o que, na prática, exclui algumas delas das discussões globais sobre surtos virais, segundo documentos e várias fontes que falaram à CNN.

A administração Trump emitiu a diretiva que impede os indivíduos do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infeciosas (NIAID) de comunicarem com a OMS.

A subagência federal de saúde foi liderada durante décadas por Anthony Fauci e supervisionou o desenvolvimento de tratamentos para emergências de saúde pública, incluindo o VIH/SIDA e o covid-19.

A proibição esteve em vigor durante um surto de hantavírus a que alguns americanos foram expostos. As restrições à comunicação foram ligeiramente flexibilizadas na última semana, com a intensificação de outro surto viral - uma epidemia de ébola em curso na República Democrática do Congo.

Agora, alguns funcionários do NIAID podem participar em reuniões virtuais da OMS, mas apenas em pequenos grupos e apenas como “ouvintes”, de acordo com um e-mail de 18 de maio de um alto funcionário do NIAID para a sua equipa, obtido pela CNN. Qualquer acompanhamento destas reuniões será tratado pelo Departamento de Saúde e Serviços Humanos, órgão ao qual o NIAID está subordinado.

“Operaremos da mesma forma para o ébola como temos feito para o hantavírus, reunindo pequenos grupos de especialistas - no máximo três - para participar”, pode ler-se no e-mail. “Caso tenhamos questões legítimas de investigação ou ideias para testes de contramedidas, podemos encaminhá-las através da cadeia de comando apropriada”.

As restrições dificultam a cooperação rápida com parceiros globais, disseram vários responsáveis ​​da saúde, atuais e antigos. Um membro da equipa classificou a situação como inesperada durante uma resposta dos EUA a emergências de saúde pública emergentes.

Sede da Organização Mundial de Saúde em Genebra, Suíça, a 17 de maio de 2026 (Fabrice Coffrini/AFP/Getty Images)

A diretiva faz parte de uma estratégia mais ampla da administração Trump de se afastar da participação em fóruns globais de saúde - os EUA retiraram Drew da OMS em janeiro, a pedido do presidente Donald Trump, uma medida amplamente criticada pelas autoridades de saúde pública - e de muitas agências de saúde norte-americanas estarem a operar com chefes interinos.

Entre os cargos vagos estão o de diretor da agência de doenças infeciosas; o de cirurgião-geral; o de chefe da Administração de Alimentos e Medicamentos (FDA); o de vice-secretário de saúde; e o de chefe dos Centros de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC) - um vazio de liderança que os observadores consideram sem precedentes.

Um porta-voz do Departamento de Saúde e Serviços Humanos afirmou que a instituição “colabora com a OMS para apoiar a partilha de informação e a coordenação durante os surtos de doenças infeciosas” através do CDC - que atua diretamente nos locais dos surtos - e que está “totalmente equipada para proteger os americanos e mitigar os riscos”.

“As equipas de todo o Departamento coordenam-se em áreas-chave de resposta, incluindo o rastreio de contactos, diagnósticos e contramedidas médicas, para evitar a duplicação de esforços e reduzir a confusão nas ações de resposta a surtos”, disse o porta-voz.

Um vazio na liderança da saúde

Quando os passageiros americanos de um navio de cruzeiro atingido pelo hantavírus desembarcaram no Nebraska, foi o secretário adjunto da Saúde, Brian Christine, que foi enviado para o hospital de Omaha onde os doentes estavam a ser monitorizados.

Christine, um especialista em implantes penianos com um historial de comentários de extrema-direita, não é o responsável pela resposta do governo ao hantavírus. Mas foi enviado como a figura pública da administração porque um funcionário de saúde de nível superior não estava disponível, de acordo com uma fonte familiarizada com o processo de tomada de decisão.

O almirante Brian Christine (à direita) discursa durante uma conferência de imprensa no Davis Global Center, no campus do Centro Médico da Universidade de Nebraska, em Omaha, a 11 de maio de 2026 (Dylan Widger/Getty Images)

No início deste mês, Trump nomeou o seu terceiro nomeado para os cargos de cirurgião-geral e diretor do CDC.

O cargo de cirurgião-geral - conhecido como o médico da nação - nunca foi preenchido nesta administração. O único diretor do CDC confirmado no cargo exerceu funções durante menos de um mês.

É improvável que os cargos sejam preenchidos em breve. Os documentos de confirmação do Senado ainda não foram apresentados para nenhum dos dois, e não há planos iminentes para levar os nomeados às audições no Senado, de acordo com pessoas familiarizadas com a logística.

A FDA perdeu o seu comissário este mês, e vários altos funcionários do CDC deixaram a agência no ano passado e não foram substituídos.

Em conjunto, este é um momento sem precedentes para a liderança nacional em matéria de saúde, diz Dan Jernigan, antigo funcionário do CDC que se demitiu após o secretário de Saúde e Serviços Humanos, Robert F. Kennedy Jr., ter despedido Susan Monarez, a única diretora confirmada desta administração, em agosto passado.

"Nunca nos meus 31 anos de CDC" houve algo assim, aponta Jernigan, referindo que uma série de outros cargos importantes também estão vagos.

As restrições impostas ao Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas (NIAID) surgem numa altura em que o departamento também está sem liderança.

O NIAID era liderado por um diretor interino, o patologista Jeffery Taubenberger, desde abril de 2025 - mas dois senadores democratas revelaram numa audiência na semana passada que se tinha demitido. O Departamento de Saúde e Serviços Humanos (HHS) recusou comentar a saída de Taubenberger.

Questionado sobre as vagas na liderança, o porta-voz do HHS disse que a agência fez progressos “históricos” no último ano e que o departamento de saúde “aguarda a rápida confirmação dos atuais nomeados”.

Cadeias de resposta interrompidas

A cooperação limitada com a OMS é um resquício da frustração residual de Trump e dos republicanos com a forma como a organização lidou com a pandemia de covid-19, garante Jeremy Konyndyk, presidente da Refugees International e antigo funcionário do Departamento de Estado durante as administrações Obama e Biden.

As cadeias de comunicação que existiam anteriormente, mas que foram agora eliminadas, terão alertado mais cedo as autoridades de saúde dos EUA para a crise do ébola, acrescenta Konyndyk.

"Temos agora uma liderança na saúde pública neste país que descartou a maioria das instituições de saúde globais", afirma.

Ao mesmo tempo, várias organizações médicas que operam diretamente na República Democrática do Congo e nos países vizinhos foram severamente prejudicadas. Eram anteriormente financiadas pela Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID), uma divisão do Departamento de Estado que foi desmantelada no meio dos cortes drásticos feitos pelo Departamento de Eficiência Governamental no ano passado.

Uma vista aérea de Mongbwalu, República Democrática do Congo, a 21 de maio de 2026 (Michel Lunanga/Getty Images)

“Se houvesse vários parceiros de saúde do governo dos EUA a observar surtos de febre hemorrágica viral inexplicável, teriam comunicado isso às autoridades competentes. Só que, na verdade, não havia mais ninguém a quem recorrer”, diz Konyndyk.

Um alto funcionário do Departamento de Estado rejeitou o argumento de que a saída dos EUA da OMS, os cortes no financiamento americano ou o desmantelamento da USAID tenham prejudicado a identificação ou a resposta ao surto de ébola.

O secretário de Estado Marco Rubio culpou repetidamente a OMS por não ter alertado o público para o surto de ébola mais cedo.

Na semana passada, a OMS elevou a sua avaliação do nível de risco do surto de ébola de “elevado” para “muito elevado” na República Democrática do Congo. O risco internacional continua baixo.

Não foram registados casos nos EUA, mas os voos com destino aos EUA com passageiros que estiveram recentemente na região afectada pelo ébola deverão, dependendo da hora de partida, aterrar num dos três aeroportos - Aeroporto Internacional de Dulles, perto de Washington; Aeroporto Intercontinental George Bush, em Houston; ou o Aeroporto Internacional Hartsfield-Jackson, em Atlanta - para rastreio de saúde.

Um americano, médico, contraiu a doença em África. Está a ser tratado num hospital alemão, onde a sua família também está em quarentena. Outro americano está a ser monitorizado.

O CDC afirmou estar a trabalhar “ininterruptamente” com parceiros para lidar com o surto de ébola e planeia enviar sete especialistas adicionais de Atlanta para a República Democrática do Congo e Uganda para prestar auxílio.

Não foi identificado nenhum caso de hantavírus nos EUA, mas 18 pessoas que estavam no navio onde ocorreu o surto continuam em quarentena no Nebraska. Dezenas de outras pessoas que desembarcaram do navio antes da confirmação do surto estão sob monitorização, juntamente com pessoas que estavam em voos com casos confirmados.

Adam Cancryn, Jennifer Hansler, Brenda Goodman e Jamie Gumbrecht, da CNN, contribuíram para esta reportagem