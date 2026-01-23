EUA retiram-se da OMS e recusam pagar 221 milhões de euros de contribuições pendentes

Agência Lusa , AM
Há 56 min
Organização Mundial de Saúde

A saída norte-americana tem levantado preocupações em matéria de cooperação global na saúde, sobretudo face a futuras pandemias

O governo norte-americano anunciou que os Estados Unidos retiraram-se oficialmente da Organização Mundial de Saúde (OMS), recusando pagar contribuições pendentes superiores a 260 milhões de dólares (221 milhões de euros).  

Um funcionário do Departamento de Saúde e Serviços Humanos sublinhou hoje à imprensa que os Estados Unidos pagaram até 25% do orçamento da OMS, sem que a organização tenha tido um diretor-geral norte-americano, e alegou que a própria agência privilegiava outros países que contribuíam menos. 

"Há inúmeros exemplos, tanto recentes como históricos, das deficiências da OMS, mas a conclusão é que nós pagámos-lhes, confiámos neles e eles desiludiram-nos, e não assumiram a responsabilidade pela sua falha", acrescentou o responsável.  

“Continuaremos a trabalhar com os países e os Ministérios da Saúde, como temos feito há décadas, e continuaremos a desenvolver estas relações e a utilizá-las de forma mutuamente benéfica e que respeite a soberania tanto do nosso país como de outros países”, afirmou o responsável citado pela EFE. 

A saída norte-americana tem levantado preocupações em matéria de cooperação global na saúde, sobretudo face a futuras pandemias. 

Quando a OMS foi fundada em 1948, Washington aderiu através de uma resolução conjunta do Congresso que estipulava que o país, ao contrário de outros membros, manteria o direito de se retirar da agência. 

Outro responsável norte-americano afirmou hoje, a propósito das contribuições devidas, que os termos da resolução de 1948 não incluem nada que estipule que, como condição para a saída da OMS, “qualquer pagamento deva ser feito antes de a retirada entrar em vigor”. 

A administração Trump tem insistido repetidamente que não tem qualquer intenção de pagar as suas dívidas referentes ao período de 2024-2025, que se estimam entre 260 milhões e 280 milhões de dólares. 

Criticou ainda o papel da OMS em crises globais de saúde, a sua incapacidade para adotar reformas e falta de independência em relação à influência política indevida de outros Estados-membros, numa referência direta ao poder da China. 

O abandono decorre de uma ordem executiva assinada pelo Presidente Donald Trump no dia da sua tomada de posse, 20 de janeiro de 2025. 

Trump, que durante o seu primeiro mandato (2017-2021) já tinha iniciado o processo para retirar o país da organização devido ao que considerou ser má gestão da pandemia de Covid-19, reiterou este ponto na ordem executiva que assinou. 

A administração Trump critica que países com populações superiores à dos Estados Unidos, como a China, paguem menos contribuições. 

Temas: OMS Eua Donald Trump

E.U.A.

Milhões de americanos preparam-se para tempestade de gelo potencialmente catastrófica

Há 44 min

EUA retiram-se da OMS e recusam pagar 221 milhões de euros de contribuições pendentes

Há 56 min

TikTok vende maioria das operações nos Estados Unidos e põe fim a disputa legal

Há 1h e 10min

Governo Trump quer excluir igualdade de género ou diversidade da sua ajuda externa

Há 1h e 25min
Mais E.U.A.

Mais Lidas

Pela primeira vez num século, Canadá estuda cenário de hipotética invasão dos EUA

21 jan, 21:13

Autoridades investigam utentes que receberam Ozempic a mais da médica campeã de receitas. Um deles comprou 23 embalagens por mês

Ontem às 07:00

Novo acidente de comboio em Espanha faz pelo menos cinco feridos

Ontem às 11:45

Neve no Porto, Braga e mais três distritos. Há aviso vermelho por várias horas

Ontem às 09:15

Resultados Presidenciais 2026 em tempo real

17 jan, 16:55

Reunificação do 1.º e 2.º ciclos entra em vigor já no próximo ano. FNE queixa-se de não ter sido ouvida antes do anúncio

21 jan, 12:45

Benfica 3, FC Porto 1, Sporting 1: feito histórico em Alvalade entra para clube de luxo

21 jan, 09:43

Montenegro apresenta queixa por "ato de desinformação com elevada difusão pública"

Ontem às 10:37

Ao dia 1.429, Zelensky virou a agulha para criticar a Europa em toda a linha

Ontem às 14:39

Zelensky criticou a Europa e França só demorou cinco minutos a responder

Ontem às 15:52

O que fazem juntos reis, ditadores e regimes militares? Está no ar o "Conselho da Paz" de Trump

Ontem às 10:17

Chuva forte, neve no Alentejo e Algarve, ventos até 100km/h e ondas de 15 metros: prepare-se para a Ingrid

21 jan, 21:22