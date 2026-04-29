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Refugiado iraquiano agredido e roubado por grupo de jovens em Lisboa. PSP procura suspeitos

Daniela Rodrigues
Há 2h e 18min
Omar Al-Hayali (DR)

PSP e Ministério Público investigam o caso

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Um jovem refugiado iraquiano foi vítima de uma agressão junto à estação de metro da Alameda, em Lisboa. A vítima, Omar Al-Hayali, de 27 anos, apresentou queixa na PSP. O Ministério Público já abriu um processo-crime.

Omar Al-Hayali tinha regressado das celebrações do 25 de Abril no Largo do Carmo quando foi abordado por um grupo de jovens, poucos minutos antes da uma da manhã, na Alameda D. Afonso Henriques. Segundo o relato da vítima, os suspeitos dirigiram-lhe insultos e roubaram-lhe a bicicleta.

Imagens captadas após o ataque mostram o estado em que Omar ficou depois das agressões. A vítima sofreu vários ferimentos e foi assistida no local pelos meios de emergência, tendo sido posteriormente transportada de ambulância para o Hospital de São José.

A PSP deslocou-se ao local, tomou conta da ocorrência e iniciou diligências para localizar os suspeitos. Um carro-patrulha percorreu as artérias adjacentes à Alameda D. Afonso Henriques, mas os alegados agressores não chegaram a ser intercetados.

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A bicicleta que tinha sido roubada acabou por ser recuperada pela PSP.

Omar Al-Hayali nasceu no Iraque e vive ha vários anos em Portugal onde tem estatuto de refugiado. Atualmente frequenta a licenciatura em Psicologia em Lisboa. 

A PSP está a investigar o caso.

Temas: Omar Al-Hayali Agressões Roubo Lisboa Metro da Alameda
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