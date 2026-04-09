Vice-ministro venezuelano visita Portugal para aprofundar relações bilaterais

Agência Lusa , AM
Há 2h e 29min
Oliver Blanco (DR)

Oliver Blanco reuniu-se com o ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal e com o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas

O vice-ministro de Relações Exteriores da Venezuela para a Europa e América do Norte, Oliver Blanco, está de visita em Portugal com o propósito de aprofundar as relações bilaterais, anunciou o Ministério de Relações Exteriores (MRE) venezuelano.

"O vice-ministro para a Europa e a América do Norte, Oliver Blanco, encontra-se em visita oficial à República Portuguesa, com o objetivo de estreitar os laços de amizade, fortalecer as relações bilaterais e continuar a avançar no caminho da paz e da democracia", explica um comunicado divulgado em Caracas.

No documento, a Venezuela agradece ao ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, Paulo Rangel, pela receção do diplomata venezuelano, e reafirma o compromisso com o "diálogo, cooperação e construção de uma agenda comum" em benefício de ambos países.

Por outro lado, explica que representantes de ambos países expressaram satisfação com o reinício dos voos diretos da TAP entre Portugal e a Venezuela, no passado dia 3 de abril, e manifestaram interesse em aumentar a balança comercial bilateral.

Ainda segundo o comunicado, em 2025, as exportações totais de Portugal para a Venezuela ascenderam a 13,42 milhões de euros e as importações foram de 10,48 milhões de euros, em produtos como a manga, o polvo congelado, resíduos e detritos de fundição.

O vice-ministro Blanco reuniu-se também com o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Emídio Sousa, que esteve recentemente de visita à Venezuela, onde se encontrou com o ministro de Relações Exteriores Yván Gil, indica o comunicado.

"Durante a conversa, em Lisboa, foram abordados temas fundamentais para reforçar a cooperação bilateral e avançar com iniciativas concretas em benefício dos compatriotas", explica o documento.

O comunicado refere ainda que Oliver Blanco cumprimentou e trocou ideias com membros da comunidade venezuelana durante uma visita ao consulado-geral da Venezuela em Lisboa.

"Estima-se que residam em Portugal cerca de 27.000 cidadãos venezuelanos, que se dirigem às sedes consulares para tratar de formalidades relacionadas com passaportes, apostilas e autorizações, entre outros", conclui.

O comunicado não precisa qual a duração nem a agenda da visita do vice-ministro venezuelano a Portugal.

Temas: Oliver Blanco Paulo Rangel Venezuela

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