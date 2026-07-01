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Mulher gravemente ferida no atentado no Mónaco era amante de oligarca ucraniano

CNN Portugal , MCC
Há 25 min
Investigadores examinam edifício residencial onde um engenho explosivo feriu gravemente três pessoas, no Mónaco, 30 de junho de 2026. (AP Photo/Philippe Magoni)
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Explosão provocou ferimentos extremamente graves em Anna Nasobina, que teve de ser submetida à amputação das duas pernas e permanece internada numa unidade de cuidados intensivos, em estado crítico

A mulher que ficou gravemente ferida na explosão que atingiu o empresário ucraniano Vadym Yermolaiev, na segunda-feira à noite, no Mónaco, não é a sua mulher, como foi inicialmente noticiado, mas sim a sua amante, avança o Daily Mail, que cita fontes ucranianas. 

A vítima foi identificada como Anna Nasobina, advogada ucraniana de 46 anos, residente em Londres. Segundo o jornal britânico, mantinha uma relação com Yermolaiev há vários anos, tendo um filho em conjunto de 13 anos, que também seguia com o casal no momento do incidente.

O ataque ocorreu junto à entrada de um edifício residencial no Mónaco, quando um engenho explosivo, alegadamente escondido num pacote deixado no átrio do prédio, foi detonado. As autoridades indicaram que o artefacto continha pregos e chumbo, aumentando o seu poder destrutivo.

A explosão provocou ferimentos extremamente graves em Anna Nasobina, que teve de ser submetida à amputação das duas pernas e permanece internada numa unidade de cuidados intensivos, em estado crítico.

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Vadym Yermolaiev, de 58 anos, também sofreu ferimentos graves e continua hospitalizado com prognóstico reservado. O filho de ambos ficou ferido, mas não corre risco de vida.

Nas horas que se seguiram ao atentado, vários meios de comunicação identificaram erradamente a vítima como Anna Yermolaiev, mulher do empresário e mãe dos seus quatro filhos. A mulher desmentiu posteriormente essa informação, afirmando aos meios de comunicação ucranianos que não se encontrava no Mónaco quando ocorreu a explosão.

Natural de Dnipro, na Ucrânia, Anna Nasobina é licenciada em Direito e vive atualmente em Londres. Desde 2023 dirige a empresa Wycombe Square Investments LLP.

É também cofundadora do Club Éclectique, um círculo privado dedicado à literatura, cultura e eventos sociais. De acordo com o Daily Mail, algumas iniciativas promovidas pelo clube contaram com a presença de artistas russos e de membros da diáspora russa residente no Reino Unido.

As autoridades do Mónaco e de França continuam a investigar o atentado e procuram o suspeito que, segundo as primeiras informações, abandonou o local pouco antes da explosão e fugiu em direção à localidade francesa de Beausoleil.

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Temas: Oligarca ucraniano Anna Nasobina Mónaco Ataque Atentado

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