Jovem de 16 anos baleado em Olhão e transferido para um hospital em Lisboa

Agência Lusa
Há 2h e 48min
PSP

Na origem dos disparos terá estado um confronto entre dois grupos

Um jovem de 16 anos foi baleado esta noite em Olhão, no distrito de Faro, tendo sido transportado para um hospital em Lisboa, disse à Lusa fonte da PSP.

O jovem foi “vítima de projéteis na zona do pescoço para a cabeça”, segundo fonte da Polícia de Segurança Pública.

Na origem dos disparos terá estado um confronto entre dois grupos.

O jovem acabou por ser transportado para um hospital em Lisboa.

A Polícia Judiciária esteve no local, segundo a mesma fonte.

