Atropelamento ferroviário em Olhão faz um ferido e suspende circulação

Há 56 min

O troço afetado é o que liga a estação de Olhão às restantes localidades do sotavento (este), como Fuseta, Tavira em Vila Real de Santo António, onde a linha termina

A circulação na linha ferroviária do Algarve está suspensa depois de um comboio ter atropelado e ferido uma pessoa, em Olhão, disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil.

A fonte do Comando Regional de Emergência e Proteção Civil do Algarve indicou que o alerta para o atropelamento foi recebido às 13:23 e as equipas de socorro estão a prestar assistência à vítima.

“Está uma vítima no local e a circulação ferroviária está interrompida. Ainda não temos informação sobre a gravidade dos ferimentos da vítima”, afirmou, sem conseguir de momento precisar também a idade da pessoa assistida.

O atropelamento foi registado na zona este de Olhão, junto a um parque de campismo que se encontra próximo de uma passagem de nível automatizada.

O troço afetado é o que liga a estação de Olhão às restantes localidades do sotavento (este), como Fuseta, Tavira em Vila Real de Santo António, onde a linha termina.

A fonte da Proteção Civil disse que ainda não é possível determinar quanto tempo a circulação vai estar suspensa.

No local, a prestar assistência, está um dispositivo composto por 12 homens e cinco veículos, segundo a Proteção Civil.