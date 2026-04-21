343 dias consecutivos na linha da frente: a longa missão de um oficial ucraniano - que mostra as diferenças para a Rússia

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Um oficial de infantaria ucraniano passou 343 dias consecutivos na linha da frente, numa das mais longas missões registadas no conflito. O caso ilustra a escassez de efetivos nas forças armadas da Ucrânia, que recorrem a rotações mais longas e maior uso de tecnologia para compensar a inferioridade numérica face à Rússia

O oficial de infantaria Oleksiy passou 343 dias sem se afastar da linha da frente, no que o seu batalhão considera ser uma das mais longas missões de combate de um oficial nas Forças Armadas ucranianas.

A sua longa missão, em zonas florestais entre localidades na região de Zaporizhzhia oriental, evidencia a grave falta de efetivos da Ucrânia, à medida que a guerra se prolonga após mais de quatro anos.

O militar de 37 anos teve a oportunidade de sair da frente de combate, mas voluntariou-se para permanecer devido às dificuldades de pessoal.

“A minha companhia está subdimensionada (tal como todas as outras) e, dos que cá estão, cerca de metade tem mais de 50 anos”, afirmou Oleksiy — cujo nome de guerra é “Botanik”, ou seja, “nerd” — numa declaração publicada pela sua unidade. “Idealmente, um soldado de infantaria deveria passar um mês em missão de combate e um mês a recuperar numa aldeia da linha da frente. Mas nas condições atuais isso é completamente irrealista devido à falta de homens.”

O seu batalhão, que identificou Oleksiy apenas pelo primeiro nome, disse à CNN que uma missão típica dura cerca de três a quatro meses na sua unidade. No conjunto das forças armadas, os soldados normalmente servem na linha da frente em rotações inferiores a três meses, embora haja grande variação.

Oleksiy, oficial de infantaria ucraniano. É chamado de "nerd" devido à sua "aparência intelectual" e aos óculos, mas também porque é um cientista de formação, licenciado em Biologia pela Universidade Nacional Karazin de Kharkiv. 128.ª Brigada de Assalto de Montanha

"A infantaria é quem serve durante mais tempo, e quanto mais longe da linha da frente, mais curta é a missão de combate", afirmou o major Yaroslav Halas, oficial do 3.º Batalhão de Assalto de Montanha da 128.ª Brigada de Assalto de Montanha, à CNN. "Por exemplo, pilotos de drones de reconhecimento UAV podem estar em posições de combate durante 3 a 4 dias, enquanto os pilotos de drones FPV permanecem cerca de uma semana (uma vez que estão mais próximos da linha da frente)."

As missões cada vez mais longas surgem enquanto comandantes ucranianos de outras unidades alertam para problemas de pessoal, reconhecendo que o exército nunca conseguirá igualar os efetivos das forças russas, muito mais numerosas.

A CNN já tinha noticiado o aumento do uso de robôs terrestres e drones controlados por pilotos posicionados a quilómetros de distância da linha da frente, numa tentativa do país de aproveitar os avanços tecnológicos para obter vantagem. A Ucrânia também intensificou os esforços para recrutar mais homens sem isenção válida do serviço militar.

Nos últimos meses, a imprensa local tem noticiado outros casos de homens ucranianos que cumpriram longos períodos de serviço. O tenente Ivan Kavun, comandante de um pelotão de metralhadoras da 30.ª Brigada Mecanizada, passou 486 dias destacado na linha da frente, de acordo com a sua unidade.

“Os mantimentos eram-nos entregues por drones. Se chegava um veículo, trazia provisões para um mês”, contou Kavun num vídeo partilhado pela sua unidade. “Houve histórias engraçadas e outras menos engraçadas. Nasceu um gato no nosso abrigo subterrâneo. Depois foi ferido por um fragmento de tanque, mesmo ali no abrigo.”

Na declaração publicada nas redes sociais pela sua brigada, Oleksiy descreveu o horror de perder homens sob fogo russo, bem como os ataques constantes, que se intensificavam quando o mau tempo impedia a Ucrânia de os contrariar com drones.

“Vejo o meu principal papel como comandante em minimizar as perdas de pessoal. Idealmente, não deveria haver nenhuma… Mas na guerra, e na infantaria, isso é infelizmente impossível”, afirmou. “Quanto à minha motivação pessoal, não quero que a minha família, a minha filha, veja o que eu vejo — explosões, mísseis a cair, aldeias destruídas, morte. É por isso que estou aqui.”

É chamado “nerd” devido à sua “aparência intelectual” e aos óculos, mas também porque é cientista de formação, com uma licenciatura em biologia pela Universidade Nacional Karazin de Kharkiv. De facto, toda a unidade de Botanik, do 3.º Batalhão de Assalto de Montanha, é composta por ex-civis ou reservistas que só ingressaram nas forças armadas após a invasão em larga escala da Ucrânia pela Rússia.

Oleksiy descreveu como manteve o moral durante quase um ano na linha da frente, assegurando que ele e os soldados sob o seu comando mantinham contacto com as famílias.

“Certifiquei-me de que todos tinham oportunidade de contactar as suas famílias todos os dias; isso ajuda muito”, contou. “Quando houve a verificação do Starlink na linha da frente em fevereiro, os nossos terminais também não estavam a funcionar… por isso contactávamos os soldados via rádio e transmitíamos a mensagem às famílias por telefone. Sei por experiência própria o quão importante isso é — tento falar com a minha filha todos os dias.”

O oficial teve um curto período de licença após os seus 343 dias na frente, entre 1 de abril de 2025 e 8 de março de 2026. Durante cerca de um mês de descanso, disse ter celebrado o 10.º aniversário da filha e ensinou-a a andar de bicicleta. Depois, regressou à sua unidade.