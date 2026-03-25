Isaltino Morais e a acusação de peculato: "Fatura onde aparecia tabaco deve ter sido um erro"

CNN Portugal , AM
Há 2h e 39min
Isaltino Morais (Lusa)

Autarca questiona "onde é que está a ilegalidade" nos crimes de que está acusado e garante que a "Câmara Municipal colabora totalmente na investigação"

Isaltino Morais comentou, esta quarta-feira, a acusação do Ministério Público por crimes de peculato e abuso de poderes relacionados com 1.441 refeições pagas pelo município.

"Na maior parte dos almoços o presidente não está presente", afirmou o autarca, acrescentando que "O tabaco deve ter sido um erro, foi apenas um erro, foi uma fatura, normalmente o tabaco é quem fuma, sou eu, pago sempre à parte, quando vou a um restaurante e peço tabaco, sou eu que pago. Agora, naturalmente pode haver, por erro, e houve realmente uma fatura em que aparecia tabaco, que imediatamente paguei, atenção, quer dizer, portanto, mas isso em 1.800 faturas, aparece uma que tem com tabaco". 

O autarca diz ainda que "o que se trata é de uma rotina administrativa habitual em todas as câmaras municipais deste país e não estou a dizer que isto nos fazem porque os outros também fazem".

Isaltino Morais diz que "isto é a vida, a rotina normal de uma Câmara" e que o dinheiro usado foi para pagar almoços de trabalho "e de cordialidade" e assegura que a "Câmara Municipal colabora totalmente na investigação".

"Eu todos os dias autorizo almoços", assegurou, acrescentando que estes "são uma prática do quotidiano" e que muitas vezes "o Presidente da Câmara não está presente". "Quer dizer, são almoços realizados pelos vereadores, por dirigentes da Câmara, ou mesmo que sejam aprovados pelo Presidente da Câmara, não é obrigatório que o Presidente da Câmara esteja".

O Ministério Público acusou Isaltino Morais, presidente da Câmara de Oeiras, e outros 22 responsáveis da autarquia, por crimes de peculato e abuso de poderes por gastos que considera “em flagrante desvio”, “abuso de funções” e “grave violação de deveres” com 1441 refeições pagas pelo município, entre 2017 e 2024, que ascenderam a 150 mil euros, segundo um despacho do DIAP de Lisboa a que a TVI e a CNN Portugal tiveram acesso. 

Temas: Oeiras Peculato Isaltino Morais Abuso de poderes

Poder

Isaltino Morais e a acusação de peculato: "Fatura onde aparecia tabaco deve ter sido um erro"

Há 2h e 39min

Passos não exclui regressar à política, mas garante que, se isso acontecer, "não será pelas melhores razões"

28 fev, 21:27
00:56

Passos Coelho apela a Montenegro para não perder tempo e avançar com reformas

27 fev, 17:21

Passos Coelho considera "precedente grave" passagem de Luís Neves de diretor da PJ para MAI

24 fev, 19:25
Mais Poder

Mais Lidas

Morreu José Maria Ricciardi, antigo gestor do BES

Hoje às 08:32

Assistente de bordo da Air Canada encontrada fora do avião, ainda presa ao assento, após queda

23 mar, 19:14

Isaltino e outros 22 responsáveis da Câmara de Oeiras acusados de desviarem 150 mil euros em 1441 refeições

Ontem às 20:09

Euromilhões: esta é a chave desta terça-feira

Ontem às 20:12

Vivem há anos nas casas, pagaram por isso e estão a ser despejados. Moradores suspeitam da venda dos seus apartamentos

Hoje às 07:00

"Portugal desenvolveu esta tecnologia ainda antes do início da guerra na Ucrânia". Eslováquia quer drones nacionais

Ontem às 22:05

Contribuintes travam batalha contra o Fisco para recuperar 300 milhões por imposto "ilegal" nos combustíveis

Ontem às 07:00

Detido um dos "mentores" do grupo de WhatsApp que combinava atentados em escola de Oeiras

Ontem às 19:00

"Nunca recebi no meu consultório um homem que se deitasse no divã e falasse 'estou destruído porque hoje deixei o meu bebé na creche'. Mas ouço isso toda a semana das mulheres"

21 mar, 22:00

Incitamento ao ódio: PJ faz buscas ao presidente da câmara de Albufeira eleito pelo Chega

Há 3h e 36min

Sete horas depois, A1 parcialmente reaberta em Gaia após corte por incêndio em camião de cerveja

Ontem às 11:28

A estratégia das três frentes: como o Irão está a tornar a guerra insuportável para Trump

Hoje às 08:00