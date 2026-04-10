Trabalhador morre soterrado após desabamento de terra em Barcarena

Daniela Rodrigues
Há 45 min
Ambulância do INEM (Getty)

Acidente está a ser investigado

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Um trabalhador de 58 anos perdeu a vida na sequência de um desabamento de terra ocorrido esta sexta-feira na Rua Carreira de Tiro, em Barcarena, no concelho de Oeiras.

A TVI e CNN Portugal sabem que a vítima encontrava-se a realizar trabalhos no local quando foi surpreendida pelo deslizamento de terras, acabando por ficar soterrada. Apesar da rápida mobilização dos meios de socorro, o óbito foi declarado no local.

As autoridades acionaram a Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT), que irá investigar as circunstâncias do acidente, nomeadamente o cumprimento das normas de segurança laboral.

No local estão elementos dos bombeiros, do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e da Polícia de Segurança Pública (PSP), que asseguraram as operações de socorro e a preservação da área.

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