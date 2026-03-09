Três detidos por extorsão de 35 mil euros com arma em restaurante de Oeiras

Andreia Miranda
Há 1h e 43min
Polícia Judiciária (Getty Images)

A investigação da PJ veio a apurar que a atuação foi previamente delineada e coordenada por um terceiro suspeito,

Os detidos, de 43, 39 e 29 anos, foram presentes à autoridade judiciária competente para primeiro interrogatório judicial, tendo-lhes sido aplicadas as medidas de coação de apresentações periódicas e proibição de contactos com a vítima.

Suspeitos ficaram apresentações periódicas às autoridades e com proibição de contatos com a vítima

A Polícia Judiciária deteve três homens suspeitos de extorsão qualificada e detenção de arma proibida, num caso ocorrido num restaurante em Oeiras, no passado mês de fevereiro.

Segundo a investigação conduzida pela Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo da PJ, "dois dos suspeitos abordaram a vítima, um homem de 33 anos, exigindo o pagamento de 35 mil euros, alegadamente relacionados com uma dívida resultante de uma anterior sociedade comercial".

"Durante a ação, um dos suspeitos chegou mesmo a exibir uma pistola, proferindo ameaças dirigidas à vida da vítima e da sua família, constrangendo-a ao pagamento", lê-se na nota.

A investigação permitiu ainda apurar que a ação terá sido previamente planeada por um terceiro homem, "o qual participou nos atos preparatórios do crime, forneceu dados pessoais da vítima e manteve contacto com os executores, evidenciando conluio operacional entre os envolvidos".

Os três detidos, com idades entre os 29 e os 43 anos, foram presentes a primeiro interrogatório judicial, tendo o tribunal aplicado como medidas de coação apresentações periódicas às autoridades e proibição de contatos com a vítima.

Temas: Oeiras Crime Extorsão Detidos

Crime e Justiça

Ministério Público recorre da decisão de não julgar polícias acusados de mentir sobre Odair Moniz

Há 9 min

Três detidos por extorsão de 35 mil euros com arma em restaurante de Oeiras

Há 1h e 43min

Luís Neves diz que maioria da PSP serve país com sentido de missão após prisão de agentes

Ontem às 19:04

Mulher de 48 anos foi atropelada e ficou ferida com gravidade. Condutor fugiu

Ontem às 13:58
Mais Crime e Justiça

Mais Lidas

Grande incêndio obriga a encerrar a maior estação de comboios da Escócia

Ontem às 23:15

Wall Street começa a chamar a atenção para os "ecos" da pior crise do século

7 mar, 17:08

"Remoção de olhos e testículos, amputações, rotura de bexigas": duas pessoas furaram o bloqueio à internet no Irão e relatam acontecimentos "insuportáveis"

7 mar, 08:00

Simulámos um ataque ao Irão com a IA usada pelo Pentágono e o resultado é "o pior de todos os cenários"

7 mar, 22:00

Depois do Irão e da Venezuela, Kim Jong-un tem de decidir como lidar com Trump

Ontem às 17:47

Irão volta a ter Líder Supremo: este é o homem discreto que nem o pai queria ver no lugar

Ontem às 21:25

Mais 20 cêntimos por litro é muito? Esqueça: gasóleo vai subir mais

Hoje às 09:09

Voo da TAP para Miami divergiu para Ponta Delgada devido a caso de odores

6 mar, 23:27

O Irão tem "dois motivos principais" para atacar os países vizinhos e há uma escalada que pode mudar tudo

Ontem às 07:00

“Foram 12 anos de inferno”. Madalena foi vítima de violência, sobreviveu e, hoje, é uma mulher “louca pela vida”

Ontem às 09:00

Este país rico em petróleo tem travado a ação climática. Está discretamente a construir um império de energia limpa

7 mar, 15:00

Na Ucrânia a noite ganhou uma nova vida e dança-se com um objetivo final: "Festejar no túmulo de Putin"

Ontem às 17:23