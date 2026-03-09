Três detidos por extorsão de 35 mil euros com arma em restaurante de Oeiras

Há 1h e 43min

A Polícia Judiciária deteve três homens suspeitos de extorsão qualificada e detenção de arma proibida, num caso ocorrido num restaurante em Oeiras, no passado mês de fevereiro.

Segundo a investigação conduzida pela Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo da PJ, "dois dos suspeitos abordaram a vítima, um homem de 33 anos, exigindo o pagamento de 35 mil euros, alegadamente relacionados com uma dívida resultante de uma anterior sociedade comercial".

"Durante a ação, um dos suspeitos chegou mesmo a exibir uma pistola, proferindo ameaças dirigidas à vida da vítima e da sua família, constrangendo-a ao pagamento", lê-se na nota.

A investigação permitiu ainda apurar que a ação terá sido previamente planeada por um terceiro homem, "o qual participou nos atos preparatórios do crime, forneceu dados pessoais da vítima e manteve contacto com os executores, evidenciando conluio operacional entre os envolvidos".

Os três detidos, com idades entre os 29 e os 43 anos, foram presentes a primeiro interrogatório judicial, tendo o tribunal aplicado como medidas de coação apresentações periódicas às autoridades e proibição de contatos com a vítima.