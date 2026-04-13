Foge à PSP, bate em dois carros e é apanhado com droga em Paço de Arcos

Há 1h e 33min

Foi ainda realizada uma busca domiciliária à residência do suspeito

Um homem foi detido pela Polícia de Segurança Pública por suspeita da prática dos crimes de tráfico de estupefacientes e condução de veículo automóvel sem habilitação legal, na sequência de uma operação policial levada a cabo pela PSP na Estrada de Paço de Arcos, em Oeiras, na tarde de domingo.

O incidente ocorreu quando o condutor de um veículo automóvel desobedeceu à ordem de paragem dos polícias, encetando uma fuga que culminou no embate contra dois veículos que se encontravam estacionados. O suspeito viria a ser posteriormente intercetado pelas autoridades.

No interior da viatura foram encontrados e apreendidos diversos tipos de droga entre os quais haxixe, cocaína, ecstasy e liamba.

No decurso das diligências policiais, foi ainda realizada uma busca domiciliária à residência do suspeito, da qual resultou a apreensão de uma arma de alarme e mais droga.

O suspeito está detido e aguarda presença em tribunal para ficar a conhecer medidas de coação.