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Três homens baleados em Oeiras dão entrada no Hospital São Francisco Xavier

Daniela Rodrigues
Há 2h e 45min
Polícia Judiciária (Getty Images)
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Tiroteio aconteceu na zona da Portela de Carnaxide

Três homens vítimas de disparos de arma de fogo deram entrada, na madrugada deste sábado, no serviço de urgência do Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa.

A TVI e CNN Portugal sabem que as vítimas apresentavam ferimentos provocados por arma de fogo, tendo dois dos homens sido atingidos nos braços e o terceiro no pescoço.

Os três homens dizem que os disparos ocorreram na zona da Portela de Carnaxide, no concelho de Oeiras. As circunstâncias do tiroteio permanecem por esclarecer.

O caso foi comunicado à Polícia Judiciária, que deverá agora investigar os factos e apurar a identidade dos autores dos disparos, bem como as motivações do ataque.

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Temas: Oeiras Baleados Hospital São Francisco Xavier
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