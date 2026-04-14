Educação em Portugal: entre a urgência da mudança e a construção de um futuro mais justo

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Oeiras acolhe um debate essencial sobre o papel da educação na democracia e na economia.

Num tempo marcado por profundas transformações sociais, tecnológicas e económicas, a educação voltou a afirmar-se como um dos pilares centrais para o futuro das sociedades. Foi neste contexto que Oeiras recebeu a segunda edição do Oeiras Education Forum 2026, um encontro que reuniu vozes nacionais e internacionais para refletir sobre um desafio comum: como construir um sistema educativo capaz de responder às exigências do presente sem perder de vista o futuro.

Sob o mote “Educação, Transformação Social e Desenvolvimento Económico”, o fórum assumiu-se como um espaço de diálogo aberto, com um objetivo comum: repensar a educação enquanto instrumento de coesão social, desenvolvimento económico e fortalecimento da democracia.

Sem compromisso político, não há estabilidade nem transformação

Na sessão de abertura, o presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Isaltino Morais , defendeu a necessidade de um compromisso estrutural e duradouro para a educação em Portugal. Para o autarca, a diversidade de visões no setor não deve ser encarada como um obstáculo, mas como uma oportunidade para enriquecer o debate e construir soluções mais eficazes.

“A educação não pode ficar refém da visão política que predomina em cada período governativo”, afirmou, apelando à criação de um pacto social e político que assegure estabilidade e confiança no sistema educativo.

Longe de ver essa diversidade como um problema, o autarca defendeu que constitui uma riqueza essencial para o sistema educativo. No entanto, deixou um alerta claro, a educação não pode continuar refém de ciclos políticos nem de disputas ideológicas permanentes. “Não podemos permitir que as mudanças na educação se façam ao ritmo de cada novo governo, num fazer e desfazer que tem desgastado as comunidades escolares.”

Para Isaltino Morais, o caminho passa por um compromisso sólido e duradouro, um verdadeiro pacto social e político que garanta estabilidade e confiança. Compromisso que exige uma mudança de paradigma: abandonar a lógica de uniformização e reconhecer a diversidade como condição de qualidade.