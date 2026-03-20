PS ameaça romper com Governo por causa do Tribunal Constitucional e coloca Orçamento em risco

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REVISTA DE IMPRENSA || A eleição dos juízes, que exige maioria de dois terços, já foi adiada por quatro vezes e continua sem nova data

O Partido Socialista admite romper todo o diálogo político com o Governo devido ao impasse na escolha de juízes para o Tribunal Constitucional, cenário que pode comprometer a aprovação do Orçamento do Estado para 2027.

De acordo com o jornal Expresso, a decisão está tomada na direção socialista e já foi comunicada ao primeiro-ministro, Luís Montenegro, numa reunião recente no Parlamento. Em causa está a possibilidade de o Partido Social Democrata viabilizar uma solução que abra espaço a um nome associado ao Chega, retirando aos socialistas a indicação de um dos juízes.

Os socialistas consideram quebrada a prática de divisão equilibrada das nomeações e mostram-se surpreendidos com a recusa do PSD em viabilizar o nome que dizem ter sido previamente aceite.

A eleição dos juízes, que exige maioria de dois terços, já foi adiada por quatro vezes e continua sem nova data.

O impasse poderá ter consequências políticas mais amplas. O PS admite rever a sua posição face ao próximo Orçamento, depois de ter sido determinante para viabilizar o documento anterior.

Do lado do PSD, mantém-se a posição de que a composição do Tribunal deve refletir a atual maioria parlamentar, incluindo o peso político do Chega.