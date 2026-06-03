Odivelas: jovem mata namorada de 16 anos e é atropelado após o crime

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Alegado homicida foi transportado em estado grave para o Hospital de Santa Maria. Atropelamento ocorreu uma hora depois do crime

Uma jovem de 16 anos morreu na noite desta quarta-feira, após ter sido agredida com uma barra de ferro. O suspeito é o namorado, de 20 anos.

Tudo aconteceu cerca das 19:30 na Rua Bernardo Santareno, em Famões, Odivelas, distrito de Lisboa.

A vítima foi assistida no local por uma equipa da VMER, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos, tendo o óbito sido declarado no local.

Após a agressão, o suspeito colocou-se em fuga para parte incerta.

Cerca de uma hora depois, pelas 20:30, foi comunicada às autoridades um atropelamento. As diligências realizadas permitiram apurar que o atropelado seria o alegado autor da agressão mortal ocorrida em Famões.

O homem foi assistido pelos Bombeiros Voluntários de Odivelas e transportado em estado grave para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa.

As autoridades encontram-se a investigar as circunstâncias que levaram à agressão, bem como os contornos do atropelamento. Até ao momento, não foram divulgadas informações adicionais sobre a dinâmica dos acontecimentos.

A Polícia Judiciária está no terreno.