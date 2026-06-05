Jovem que matou a namorada de 16 anos em Odivelas está em coma

Há 1h e 57min

Depois de ter fugido do local do crime acabou por ser atropelado por um camião

O suspeito de ter matado a namorada com uma barra de ferro na quarta-feira em Odivelas, distrito de Lisboa, e que acabou por ser atropelado por um camião depois de fugir, está em coma, disse à Lusa fonte policial.

Segundo a fonte do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, o suspeito do homicídio, com 20 anos, foi levado para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, em estado grave, encontrando-se “atualmente em coma”.

O alerta para o crime foi dado pelas 19:10 de quarta-feira, em Famões, no concelho de Odivelas.

De acordo com a PSP, a vítima, com 16 anos, chegou a ser assistida pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER), mas não resistiu aos ferimentos, tendo o óbito sido declarado no local.

A fonte da PSP adiantou ainda que o suspeito fugiu do local do crime e, mais tarde, cerca das 20:20, foi dado um alerta para um atropelamento envolvendo um homem de 20 anos.

O atropelamento ocorreu no Itinerário Complementar 17, ao quilómetro 12,6, no sentido Odivelas-Oriente.

O caso, segundo a PSP, está agora a ser investigado pela Polícia Judiciária.