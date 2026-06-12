Condutor atropela dois homens durante confrontos na sequência de acidente em Odivelas

Há 30 min

Após o atropelamento, o suspeito abandonou o local e dirigiu-se de imediato para a Esquadra de Odivelas, onde acabou por ser detido pelas autoridades

Um acidente rodoviário que inicialmente resultou apenas em danos materiais terminou em agressões mútuas e num atropelamento intencional, em Odivelas.

Após a colisão entre duas viaturas, os respetivos intervenientes envolveram-se numa desordem que evoluiu para agressões físicas. No decorrer do confronto, um dos condutores terá utilizado a sua viatura para atropelar deliberadamente duas pessoas envolvidas na ocorrência.

Após o atropelamento, o suspeito abandonou o local e dirigiu-se de imediato para a Esquadra de Odivelas, onde acabou por ser detido pelas autoridades.

As duas vítimas sofreram ferimentos ligeiros e foram transportadas para o Hospital Beatriz Ângelo para receber assistência médica. O suspeito também apresentava ferimentos ligeiros, tendo igualmente sido conduzido à mesma unidade hospitalar.

A PSP está a investigar as circunstâncias do incidente e a apurar todos os factos relacionados com a ocorrência.