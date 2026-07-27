Cópia pirata de "A Odisseia" foi partilhada no X

CNN Portugal , MJC
Há 58 min
Matt Demon e Zendaya no filme "A Odisseia" (DR)
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O filme de Christopher Nolan está a ser um sucesso de bilheteiras

Uma cópia pirata de "A Odisseia" foi removida da plataforma X, mas antes disso pode ter sido vista por milhões de pessoas.

Uma versão pirateada de alta qualidade do filme tornou-se viral no fim de semana quando uma conta partilhou o link com a legenda: "Alguém fez o upload do filme completo 'A Odisseia' no X. Dá para acreditar?". A publicação que denunciava o filme foi visualizada mais de 3 milhões de vezes antes de a conta que alojava o filme ter sido suspensa pelo X.

Não se sabe como foi obtida a versão pirata do filme de quase três horas realizado por Christopher Nolan. "Tomámos conhecimento da publicação não autorizada do filme e iniciámos imediatamente os protocolos de remoção. Levamos a violação de direitos de autor a sério e tomaremos todas as medidas adequadas para proteger o nosso conteúdo e direitos de propriedade intelectual", afirmou a Universal Pictures em comunicado citado pela Variety.

A fuga de informação não parece ter afetado o desempenho de "A Odisseia" nas bilheteiras que, desde o seu lançamento, já arrecadou mais de 640 milhões de dólares de bilheteira mundial (286,4 milhões de dólares na América do Norte). 

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No segundo fim-de-semana de exibição, a adaptação do poema épico de Homero, protagonizada por Matt Damon no papel de Ulisses, conseguiu 87 milhões de dólares em 3.943 cinemas na América do Norte, um valor que a maioria dos filmes, especialmente os que têm a classificação para maiores de 18 anos, não consegue obter.

A venda de bilhetes para "A Odisseia" caiu apenas 30% em relação ao fim-de-semana de estreia, quando alcançou 123,5 milhões de dólares. A maioria dos grandes lançamentos que estreiam com mais de 100 milhões de dólares costumam ter uma quebra de 50% ou mais nos fins de semana seguintes.

Em Portugal, na primeira semana de exibição (ou seja, até dia 22 de julho), "A Odisseia" foi vista por mais de 157 mil espetadores e alcançou a receita de mais de 1,3 milhões de euros - posicionando-lo logo no 11º lugar dos filmes mais vistos do ano, de acordo com os dados do ICA - Instituto do Cinema e Audiovisual.

"A Odisseia" vai ser testada no próximo fim de semana com a estreia de "Homem-Aranha: Um Novo Dia", filme de aventuras da Marvel da Sony, protagonizada por Tom Holland e Zendaya.

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Temas: Odisseia Christopher Nolan Filme Ulisses

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