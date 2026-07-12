Começou a febre de "A Odisseia" de Nolan e nem os académicos ficam imunes

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Baseado no antigo poema épico de Homero, o filme é protagonizado por Matt Damon no papel de Odisseu, o rei de Ítaca, cuja viagem de 10 anos de regresso a casa após lutar na Guerra de Tróia é marcada por inúmeros encontros com seres míticos

Enquanto os fãs de Christopher Nolan aguardam ansiosamente o lançamento da sua versão de "A Odisseia" a 17 de julho, um outro tipo de entusiasta está também repleto de expectativa: académicos e outros devotos do mundo antigo.

Nas universidades e escolas secundárias de todo o mundo, os professores de estudos clássicos têm-se preparado para o que esperam ser um aumento significativo do interesse dos alunos pela área. Entretanto, os museus têm promovido eventos temáticos sobre "A Odisseia", e os clubes de leitura académica focados na clássica história grega atingiram a sua capacidade máxima.

Pensem nisto como um Barbenheimer para o Departamento de Estudos Clássicos.

"Eu sabia que seria um sucesso se Christopher Nolan estivesse a realizar, e sempre que conseguimos fazer com que as pessoas falem sobre os assuntos que estudamos na sala de aula, é emocionante para mim como educadora", disse Jennie Luongo, professora de latim na St. Andrew's Episcopal School, em Austin, no Texas, e também presidente da American Classical League.

Baseado no antigo poema épico de Homero, o filme é protagonizado por Matt Damon no papel de Odisseu, o rei de Ítaca, cuja viagem de 10 anos de regresso a casa após lutar na Guerra de Tróia é marcada por inúmeros encontros com seres míticos.

Dado o historial de Nolan na criação de filmes de grande sucesso que dominam a cultura, incluindo "Oppenheimer" (2023), "Inception" (2010) e a sua trilogia "Batman", os analistas de Hollywood têm previsto uma estrondosa bilheteira para "A Odisseia", com alguns a especular que o filme poderá ultrapassar os mil milhões de dólares em vendas mundiais.

Os professores de Estudos Clássicos, cujo trabalho se centra geralmente na história e cultura da antiga bacia do Mediterrâneo, esperam que muitos espectadores que assistam ao filme se sintam inspirados a ler o poema original ou até mesmo a inscrever-se num curso sobre o tema. “É evidente que terá um enorme impacto e um público enorme”, disse Nina Papathanasopoulou, professora de estudos clássicos no College Year em Atenas e coordenadora de envolvimento público da Sociedade de Estudos Clássicos. “Parece ser uma ótima forma de reacender o interesse pelo mundo antigo.”

Outro sinal de que o filme já está a gerar grande impacto, pelo menos nos media? Para além dos debates online sobre o elenco, os figurinos e os sotaques mostrados nos trailers do filme, Emily Wilson, a classicista cuja tradução da Odisseia de 2017 Nolan disse ter lido, está a sofrer um aumento significativo de atenção. “Com o lançamento do filme, estou a ser inundada por perguntas de jornalistas”, disse Wilson à CNN.

Toda esta agitação não é inédita. Depois do lançamento de “Gladiador”, de Ridley Scott, em 2000, o New York Times notou um aumento na publicação de livros sobre o mundo antigo, um fenómeno que apelidou de “efeito Gladiador”. O sucesso monumental deste filme, que arrecadou mais de 460 milhões de dólares e ganhou cinco Óscares, incluindo o de Melhor Filme, deu também início a uma onda de filmes semelhantes como “Alexandre” (2004), “Troia” (2004) e “300” (2006), bem como séries de TV como “Roma”, da HBO (2005-2007). Os académicos também relataram que o fenómeno aumentou o número de estudantes que se interessam por estudos clássicos.

Agora, estão a ser feitos esforços em todo o mundo para garantir que o mais recente filme de Nolan tenha o mesmo impacto. Em Los Angeles, por exemplo, a equipa do Museu Getty planeou um dia inteiro de eventos no final de maio, inspirados pelo filme e incluindo palestras, debates e uma seleção de apresentações de uma adaptação folclórica da Odisseia. Na Austrália, uma importante livraria organizou um mês de palestras presenciais e online com o tema da obra, que culminará com uma exibição do filme de Nolan num cinema de Melbourne. E no Reino Unido, as filiais regionais da Associação Clássica têm-se concentrado em Homero nos seus clubes de leitura, estando também a ser considerados planos para uma exibição do filme para os membros. "O filme já atraiu novos públicos para o nosso trabalho e eventos de beneficência, e estamos entusiasmados por um maior envolvimento", disse Katrina Kelly, diretora de envolvimento da associação. "Estamos ansiosos para ver a versão de Nolan em breve!"

Entre janeiro e maio, a equipa da Faculdade de Artes e Humanidades da UC Berkeley aproveitou também o lançamento iminente do filme de Nolan para divulgar um “clube de leitura épico para a história mais épica do mundo”, que contou com sete encontros online. Os organizadores esperavam um encontro pequeno e intimista, mas ficaram surpreendidos quando mais de 1.300 pessoas de todo o mundo se inscreveram para participar. Em fevereiro, a UC Berkeley convidou Kim Shelton, uma das suas professoras de estudos da Grécia e Roma antigas, para comentar durante nove minutos os figurinos e os cenários do filme, por ocasião do lançamento do trailer. E em abril, mais de 55 alunos e funcionários realizaram uma “Maratona de Leitura” no campus para ler a Odisseia na íntegra num período de 12 horas. “Espero que haja um aumento do interesse”, disse Shelton. “Vou lecionar a minha aula sobre a Guerra de Tróia este semestre exatamente por esse motivo.”

Mais a norte, os amantes da literatura antiga também se preparam para um aumento do interesse. Robert Weir, presidente da Associação Clássica do Canadá, recordou que, após o lançamento de "Gladiador", o número de alunos inscritos em cursos introdutórios sobre civilização grega e romana na Universidade de Windsor, onde é professor associado, praticamente duplicou, atingindo os 250-300 em comparação com apenas alguns anos antes. Com o lançamento do novo filme de Nolan, "é bem possível que haja um aumento", disse Weir.

As primeiras polémicas em torno de "A Odisseia" centraram-se nos figurinos, no elenco e nos sotaques. Os aficionados da literatura clássica sabem que há muito mais para discutir (Michael Macor/San Francisco Chronicle/AP)

Mas nem todos estão assim tão convencidos. Max Nelson, colega de Weir no programa de Estudos Gregos e Romanos da universidade, afirmou que, embora “sem dúvida” “Gladiador” tenha despertado um interesse renovado pelos clássicos entre os estudantes, a sequela de Scott, de 2024, não causou nenhum ressurgimento de interesse que ele pudesse perceber. Ainda assim, observou que “A Odisseia” já tinha sido tema de muitos debates online, sinalizando uma forte paixão entre os devotos da cultura antiga. “A minha previsão é que o filme não trará um grande número de novos alunos para os nossos cursos, mas suscitará muitas questões entre os curiosos”, disse Nelson. Planeia incluir o filme de Nolan em edições futuras do seu curso, O Mundo Antigo no Ecrã. “Será um ponto de referência útil para discussões em sala de aula sobre várias questões relacionadas com a interpretação e receção da poesia épica antiga”, disse Nelson.

Papathanasopoulou, da Sociedade de Estudos Clássicos, disse que a sua organização já está a planear convidar o público para uma mesa-redonda com especialistas para discutir o filme durante a sua conferência anual em Boston, em janeiro. Papathanasopoulou disse que muitos dos seus antigos alunos atribuíram a obras populares inspiradas em clássicos, incluindo os livros e filmes de Percy Jackson e o Ladrão de Raios, bem como a franquia de videojogos Hades, a abertura das suas mentes a uma área que, à primeira vista, pode parecer elitista. Ela vê o filme "A Odisseia" como uma oportunidade semelhante. "Acho que muitos de nós percebemos que, se queremos manter a nossa área viva, precisamos de nos ligar verdadeiramente às vozes contemporâneas, aos artistas", disse Papathanasopoulou.