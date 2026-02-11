Morador da Cova da Moura contraria agente que diz ter visto faca no local onde Odair Moniz morreu

Agência Lusa , PF
Há 1h e 16min
Odair Moniz

"Em nenhum momento", disse o morador ouvido em tribunal, viu uma faca nas mãos de Odair. "Não tinha nada nas mãos", acrescentou, dizendo também que Odair "não fez nenhum movimento brusco" e que tinha apenas uma bolsa consigo

Uma agente da PSP que esteve no bairro da Cova da Moura na madrugada em que Odair Moniz morreu com dois tiros disparados por um polícia disse esta quarta-feira ter visto um punhal junto ao corpo, versão contrariada por um morador.

Na sessão desta quarta-feira do julgamento do agente da PSP acusado do homicídio de Odair Moniz em 21 de outubro de 2024, a agente de investigação criminal da PSP Inês Oliveira garantiu que o homem que morreu tinha duas bolsas na cintura e que existia um punhal no local.

“Vejo um punhal, sei que estava ao pé das bolsas”, recordou a agente da PSP, em resposta ao procurador do Ministério Público.

No entanto, em relação ao punhal, a agente Inês Oliveira não conseguiu garantir perante o coletivo presidido pela juíza Ana Sequeira que a arma branca estava no local desde que chegou à Cova da Moura, minutos depois da morte de Odair Moniz. Questionada várias vezes sobre o punhal, a agente da PSP só conseguiu afirmar que viu um punhal no chão depois da chegada da Viatura Médica de Emergência Rápida (VMER).

“Era possível estar ali o punhal e não o ter visto?”, questionou um dos juízes, tendo a agente de investigação criminal respondido: “Assumo que sim”. A falta de luz foi uma das razões utilizadas para justificar o facto de não ter visto antes a faca encontrada no local.

“Não creio que [a faca] não estivesse [no local desde o início]”, sublinhou, sem dizer, ainda assim, que viu o objeto antes da chegada da ambulância e em resposta ao juiz que mencionou testemunhas já ouvidas, incluindo um agente da PSP, que dizem não ter visto qualquer punhal no local.

Sobre a existência de duas bolsas, que é outra das dúvidas que tem sido colocada ao longo do julgamento, a agente disse ter “a perceção de que eram duas bolsas” e que levantou as duas bolsas quando procurou os ferimentos provocados pelas duas balas disparadas.

“Tenho a perceção de que sim, que quando estavam à cintura estavam fechadas”, acrescentou a agente, dizendo também lembrar-se de ver, mais tarde, dinheiro dentro das bolsas, pelo que as mesmas teriam sido abertas.

A versão da existência do punhal foi, no entanto, contrariada durante a sessão desta quarta-feira por um dos moradores da Cova da Moura, que assistiu ao momento em que foram disparados tiros para o ar e outros dois na direção de Odair Moniz.

“Em nenhum momento”, disse o morador ouvido em tribunal, viu uma faca nas mãos de Odair. “Não tinha nada nas mãos”, acrescentou, dizendo também que Odair “não fez nenhum movimento brusco” e que tinha apenas uma bolsa consigo.

Este morador gravou ainda o momento em que foram chegando mais elementos da PSP, até à chegada da VMER, tendo garantido que um dos agentes presentes pediu que parasse de filmar.

Odair Moniz, de 43 anos e residente no Bairro do Zambujal (Amadora), foi morto a tiro pelo agente da PSP Bruno Pinto em 21 de outubro de 2024, depois de ter tentado fugir à PSP e resistido a ser detido na sequência de uma infração rodoviária.

Segundo a acusação do Ministério Público, datada de 29 de janeiro de 2025, o homem cabo-verdiano foi atingido por dois projéteis - um primeiro na zona do tórax, disparado a entre 20 e 50 centímetros de distância, e um segundo na zona da virilha, disparado a entre 75 centímetros e um metro de distância.

No despacho do Ministério Público não é referida qualquer ameaça com uma arma branca por parte de Odair Moniz.

Bruno Pinto, em liberdade e suspenso de funções há cerca de um ano, está acusado de homicídio, crime cuja pena pode ir de oito a 16 anos de prisão.

Temas: Odair Moniz Cova da Moura Faca Punhal PSP

Crime e Justiça

Morador da Cova da Moura contraria agente que diz ter visto faca no local onde Odair Moniz morreu

Há 1h e 16min

Operação Marquês: Supremo nega recurso de Sócrates contra alteração de crimes

Há 1h e 22min

"Sem qualquer razão aparente, e imediatamente após a vítima abrir a porta de casa", um homem atacou uma mulher com um bastão e uma arma branca

Há 3h e 24min

Homem detido em Lisboa por pornografia de menores

Hoje às 12:59
Mais Crime e Justiça

Mais Lidas

Depois do comboio de tempestades, Portugal já está a ser afetado por um fenómeno que "nunca dura menos de uma semana"

9 fev, 20:30

Resultados Presidenciais 2026 em tempo real

17 jan, 16:55

Portugal atingido agora por um "rio atmosférico" - que traz chuva que "tem de durar pelo menos uma semana consecutiva"

Ontem às 09:55

Euromilhões: esta é a chave desta terça-feira

Ontem às 20:21

"O risco existe e vai-se agravar com as chuvas que vamos ter esta noite": municípios de Soure e Montemor-o-Velho retiram centenas de pessoas de casa

Ontem às 23:28

Ministra da Administração Interna demite-se

Ontem às 21:09

Cinco bebés hospitalizados em Espanha após consumo de fórmula infantil

9 fev, 12:27

Câmara de Coimbra vai retirar cerca de três mil pessoas por risco de cheia devido a colapso de diques

Ontem às 22:44

Torres Vedras, Figueira da Foz e mais: vários concelhos cancelam desfiles de Carnaval

9 fev, 19:38

Depressão Nils não atinge Portugal mas traz "chuva persistente e por vezes forte" devido a "sistema frontal"

Ontem às 18:38

Mondego com "risco claro" de diques colapsarem. Está prevista "uma brutalidade" de chuva

Ontem às 22:52

Quem jogou no Estádio do Dragão confirma: capas de jornais estavam no balneário visitante antes do Clássico com o Sporting

Hoje às 10:12