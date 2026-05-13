Sete detidos por ocupação ilegal em Lisboa

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Suspeitos foram encaminhados para uma esquadra da PSP

Sete pessoas foram detidas, esta quarta-feira, durante uma operação de desocupação de edifícios urbanos na Avenida Marechal Gomes da Costa, em Lisboa.

A ação está a decorrer desde as 09:00 em frente às instalações da Xerox, tendo os suspeitos sido detidos pelo crime de ocupação ilegal de local vedado ao público.

A operação foi conduzida pelas autoridades policiais no âmbito de ações de fiscalização e reposição da legalidade em imóveis ocupados ilegalmente.

Os detidos foram encaminhados para uma esquadra da PSP, seguindo os trâmites processuais habituais.