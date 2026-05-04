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Três mortos em cruzeiro após possível surto de hantavírus ao largo de Cabo Verde

CNN , Lex Harvey
Há 1h e 53min
O navio de cruzeiro MV Hondius parado ao largo do porto da Praia, Cabo Verde, a 3 de maio de 2026. AFP/Getty Images

 

CNN’s Teele Rebane, Begoña Blanco Muñoz and Rocio Muñoz-Ledo contributed reporting.

 

Autoridades de saúde investigam a origem do vírus enquanto passageiros aguardam assistência médica

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Três pessoas morreram e pelo menos outras três ficaram doentes após um possível surto de hantavírus a bordo de um navio de cruzeiro que navegava no Oceano Atlântico, informou a Organização Mundial da Saúde no domingo. 

Os três mortos eram passageiros do cruzeiro, revelou a Oceanwide Expeditions, a empresa que opera o navio, chamado MV Hondius, que está atualmente ancorado na Praia, a capital de Cabo Verde, um país insular ao largo da costa ocidental de África.

Às 22:00 de domingo, as autoridades cabo-verdianas ainda não tinham permitido que os passageiros desembarcassem para procurar cuidados médicos, mas as autoridades de saúde locais visitaram o navio e avaliaram dois membros da tripulação sintomáticos “que necessitam de cuidados médicos urgentes”, referiu a Oceanwide Expeditions em comunicado.

O hantavírus pode causar uma doença respiratória grave e frequentemente mortal chamada síndrome pulmonar por hantavírus, que matou Betsy Arakawa, mulher do falecido ator Gene Hackman, no ano passado.

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Os humanos podem infetar-se através do contacto com roedores como ratos e ratazanas, especialmente com a sua urina, fezes e saliva, segundo os Centros de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC). A transmissão entre humanos é possível mas rara, disse a OMS.

Eis o que se sabe sobre o suspeito surto a bordo.

Por onde passou o navio?

O MV Hondius partiu de Ushuaia, na Argentina, há cerca de sete semanas, segundo dados da MarineTraffic, que o identificam como um navio de cruzeiro de passageiros com bandeira neerlandesa. Fez escalas na Antártida e no território britânico ultramarino de Santa Helena antes de ancorar no domingo na Praia, capital de Cabo Verde, segundo a MarineTraffic.

O navio transporta 170 passageiros e 71 tripulantes, incluindo um médico, segundo a Oceanwide Expeditions. A empresa disse à CNN que está “atualmente focada na saúde e segurança dos passageiros e da tripulação” e fornecerá mais informações à medida que estiverem disponíveis.

Não se sabe como ocorreram as infeções. O Ministério da Saúde da província de Tierra del Fuego, onde se situa Ushuaia, disse que nunca foi reportado qualquer caso de hantavírus na província.

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Dos seis indivíduos sintomáticos, apenas um caso de infeção por hantavírus foi confirmado em laboratório até agora, enquanto os outros cinco são casos suspeitos, disse a OMS.

“Estão em curso investigações detalhadas, incluindo mais testes laboratoriais e investigações epidemiológicas”, revelou a OMS. “Estão a ser prestados cuidados médicos e apoio aos passageiros e tripulação. A sequenciação do vírus também está em curso.”

Scott Miscovich, médico de família e presidente executivo do Premier Medical Group, disse que é altamente invulgar haver um surto de hantavírus num navio que não viajou para locais onde o vírus é endémico.

“Quando li isto pela primeira vez, pensei que se tratava de um erro”, disse à CNN após a notícia do surto suspeito.

O que se sabe sobre as vítimas?

A primeira vítima foi um homem de 70 anos. Morreu a bordo do navio e o corpo foi removido para Santa Helena, revelou o Departamento de Saúde da África do Sul, segundo a Associated Press.

A mulher do homem colapsou num aeroporto na África do Sul enquanto tentava regressar aos Países Baixos, o seu país de origem, e morreu no hospital, acrescentou a mesma fonte.

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Dois dos passageiros mortos eram neerlandeses, confirmou um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros dos Países Baixos à Reuters.

Um cidadão britânico que adoeceu após o navio deixar Santa Helena está a ser tratado em Joanesburgo, disse o departamento de saúde da África do Sul.

Ainda não foi tomada uma decisão sobre a transferência dos membros da tripulação para receber cuidados médicos, adiantou a operadora turística.

As autoridades neerlandesas concordaram em repatriar os membros da tripulação sintomáticos, bem como o corpo de um dos mortos, para os Países Baixos, disse a Oceanwide Expeditions.

“A prioridade da Oceanwide Expeditions é garantir que os dois indivíduos sintomáticos a bordo recebem cuidados médicos adequados e rápidos”, afirmou.

A OMS disse que está “a facilitar a coordenação entre os Estados-membros e os operadores do navio para a evacuação médica de dois passageiros sintomáticos, bem como a avaliação completa do risco de saúde pública e apoio aos restantes passageiros a bordo”.

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Miscovich disse ser intrigante que as autoridades não tenham dado prioridade à retirada das pessoas do navio.

“Se eu estivesse envolvido, a primeira coisa que teria de acontecer seria levar o navio para terra e retirar toda a gente, para serem avaliados”, assegurou.

A CNN contactou o Departamento de Saúde da África do Sul, o Ministério dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido, o Ministério dos Negócios Estrangeiros dos Países Baixos e o Ministério da Saúde de Cabo Verde.

Quão mortal é o hantavírus?

As estirpes de hantavírus encontradas no hemisfério ocidental podem causar síndrome pulmonar por hantavírus, que é maioritariamente transmitida pelo rato-veado nos EUA, segundo o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC).

Os sintomas iniciais incluem fadiga, febre, dores musculares, bem como dores de cabeça, tonturas, calafrios e problemas abdominais em alguns doentes. Os sintomas mais tardios da síndrome pulmonar por hantavírus incluem tosse, falta de ar e aperto no peito.

Hantavírus encontrados sobretudo na Europa e na Ásia podem também causar doença renal grave.

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Não existe cura para a infeção por hantavírus, para além do tratamento dos sintomas, sendo que os doentes com dificuldades respiratórias graves podem necessitar de ventilação mecânica, disse o CDC.

A doença é rara mas altamente mortal — cerca de 38% das pessoas que desenvolvem sintomas respiratórios podem morrer, segundo o CDC. Se os doentes forem idosos ou imunocomprometidos, a taxa de mortalidade pode ser mais elevada, acrescentou Miscovich.

Até ao final de 2023, foram registados apenas 890 casos confirmados de hantavírus nos EUA desde o início da monitorização em 1993.

A maioria dos casos ocorre no Novo México, o mesmo estado onde Arakawa foi encontrada morta na casa que partilhava com Hackman. Mais tarde foram encontrados roedores mortos e ninhos em várias estruturas da propriedade.

Miscovich disse que “todos os sinais apontam” para a origem do vírus estar algures no navio.

“Esse navio vai ser minuciosamente investigado e vão encontrar alguma coisa”, disse.

A CNN contactou ainda várias entidades para obter mais informações.

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Teele Rebane, Begoña Blanco Muñoz e Rocio Muñoz-Ledo, da CNN, contribuíram para esta reportagem.

Temas: Oceanwide Expeditions MV Hondius OMS Cabo Verde
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