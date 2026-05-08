Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

David Attenborough festeja 100.º aniversário

Agência Lusa , AM
Há 1h e 1min
David Attenborough (Getty Images)

BBC vai assinalar a data com uma gala no teatro Royal Albert Hall, em Londres

O naturalista britânico David Attenborough, provavelmente o apresentador de programas da vida selvagem mais famoso do mundo, completa 100 anos, aniversário que a BBC vai assinalar com uma gala no teatro Royal Albert Hall, em Londres.

Na quinta-feira disse querer "celebrar discretamente" a data, reconhecendo que "muitos têm outras ideias".

Numa mensagem áudio, Attenborough disse estar "impressionado com as felicitações de aniversário, vindas desde grupos do pré-escolar a lares de idosos”, bem como de “inúmeras pessoas e famílias de todas as idades" e, lamentando não poder responder individualmente, agradeceu "sinceramente as mensagens simpáticas".

Nascido em Londres a 08 de maio de 1926, no mesmo ano da falecida Rainha Isabel II, lançou em 1954 a série documental sobre o mundo animal "Zoo Quest" e durante mais de 70 anos foi trazendo aos écrans televisivos, através da emissora pública britânica BBC, “gorilas brincalhões, baleias saltitantes e minúsculos sapos venenosos” ao mesmo tempo que ensinava as pessoas “sobre assuntos complexos como a evolução, o comportamento animal e a biodiversidade”, segundo a agência noticiosa norte-americana Associated Press (AP).

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

A “Zoo Quest” foi transmitida durante 10 anos e "A Vida na Terra" (1979) foi vista por 500 milhões de pessoas em todo o mundo, seguindo-se outras séries, como "Planeta Vivo" (1984), "Os Desafios da Vida" (1990), "A Vida Privada das Plantas" (1995), "A Vida das Aves" (1998), "Planeta Azul" (2001), "Planeta Terra" (2006), "Planeta Terra II" (2016) e "Planeta Azul II" (2017).

Quando completou 99 anos, Attenborough estreou o documentário "Oceano", em que mostrava as transformações ocorridas no mar e denunciava os métodos da pesca industrial.

Na véspera do centenário, foi divulgado um artigo de cientistas do Museu de História Natural de Londres, no Reino Unido, que descreve um novo género e espécie de vespa parasita, nomeada Attenboroughnculus tau em homenagem ao aniversário do naturalista.

Segundo a agência noticiosa espanhola EFE, antes tinham sido batizados com o seu nome uma flor silvestre, uma borboleta, um gafanhoto, um camarão e até um dinossauro.

Alastair Fothergill, produtor de alguns dos documentários mais conhecidos de Attenborough, disse à AP que o centenário “não pretende parar”.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

"Ele disse-me recentemente que se sente incrivelmente privilegiado por um homem com quase 100 anos ainda ser solicitado para trabalhar. E, sabe, vai continuar para sempre. Vai morrer de calções de safari”, acrescentou.

Temas: Oceano Naturalista David Attenborough Aniversário
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Europa

Espanha confirma caso suspeito de hantavírus

Há 9 min

Turista indemnizado em quase mil euros após "guerra das espreguiçadeiras" em hotel na Grécia

Há 50 min

David Attenborough festeja 100.º aniversário

Há 1h e 1min

Passageiros sem direito a indemnização em cancelamento de voo por falta de combustível, avisa Bruxelas

Há 1h e 35min
Mais Europa

Mais Lidas

Como um dos países mais afetados pela guerra utilizou uma tática do Irão para conseguir uma pequena vitória

Ontem às 14:25

Hantavírus: o que é a doença rara que está a provocar o pânico num cruzeiro em pleno Atlântico

4 mai, 09:03

Princesa de Gales viaja até Itália na primeira deslocação oficial ao estrangeiro desde o tratamento ao cancro

6 mai, 13:08

Rheinmetall quer começar a produzir mísseis de cruzeiro já este ano

Ontem às 13:26

"O petróleo está literalmente a cair do céu": cidade russa teme desastre ambiental após ataques de drones ucranianos a refinaria

30 abr, 21:14

O que ganham os trabalhadores com as alterações laborais? Pouco ou nada. As empresas ganham mais? "Não há dúvida nenhuma"

Ontem às 08:00

Assistente de bordo da KLM internada em Amesterdão com suspeita de infeção por hantavírus após contacto com doente

Ontem às 09:16

Declarado óbito do militar que estava em morte cerebral após queda durante salto de paraquedas em Tancos

Ontem às 13:08

Resultado final: Friburgo 3-1 Braga - veja os golos, a expulsão e a bola ao poste

Ontem às 18:53

Vários reféns em assalto a banco na Alemanha

Há 2h e 50min

Célula criminosa apanhada pela PJ na Margem Sul: nove detidos; droga, armas, carros e dinheiro apreendidos

6 mai, 10:26

Restos mortais de português encontrados dentro de crocodilo na África do Sul

Ontem às 18:24