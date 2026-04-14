Dois mortos em ataque dos EUA contra barco de supostos traficantes de droga

Agência Lusa , AM
Há 1h e 51min
Pacifico

Especialistas e responsáveis da ONU denunciaram as mortes como execuções extrajudiciais

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

O exército dos Estados Unidos anunciou ter matado duas pessoas num ataque contra uma embarcação de supostos traficantes de droga no Oceano Pacífico, elevando o balanço desta campanha norte-americana para pelo menos 170 mortos.

O comando militar dos Estados Unidos para a América Latina e as Caraíbas afirmou, na segunda-feira, numa mensagem na rede social X, que o navio "estava envolvido em operações de tráfico de droga".

Washington conduz há vários meses uma campanha de ataques no Pacífico e nas Caraíbas contra navios que são apresentados como participando em atividades de tráfico de droga que abastecem os Estados Unidos.

A Administração do Presidente Donald Trump nunca apresentou provas concretas que permitissem afirmar que os navios visados estavam efetivamente envolvidos no tráfico.

Especialistas e responsáveis da ONU denunciaram as mortes como execuções extrajudiciais.

Temas: Oceano Pacífico Estados Unidos Droga Mortos

E.U.A.

Dois mortos em ataque dos EUA contra barco de supostos traficantes de droga

Há 1h e 51min

