OCDE recomenda integração de trabalhadores mais velhos e formação ao longo da vida

Agência Lusa , MCC
6 jan, 15:59
Organização defende que a medida ajudaria "a prolongar a vida ativa"

A OCDE recomenda a Portugal fortalecer a integração no mercado de trabalho de trabalhadores mais velhos, desempregados de longa duração e jovens e aumentar os incentivos para uma vida ativa mais longa, para combater escassez de mão-de-obra.

No 'Economic Survey' de Portugal divulgado esta terça-feira, a OCDE salienta que a falta de mão-de-obra e o envelhecimento da população "deverão afetar o crescimento económico de Portugal, apesar dos recentes e elevados fluxos de trabalhadores estrangeiros".

Esta escassez verifica-se em setores-chave, principalmente na manufatura, construção e saúde, bem como em setores sazonais e muitas empresas sinalizam dificuldades em encontrar trabalhadores qualificados adequados, nota.

Assim, para a OCDE, algumas medidas que poderiam mitigar a situação são, por exemplo, fortalecer a integração no mercado de trabalho de trabalhadores mais velhos, desempregados de longa duração e jovens, através de políticas de formação ao longo da vida, e pelo aumento dos incentivos para uma vida ativa mais longa.

"Melhorar a qualidade e a governança da educação de adultos e da formação profissional deve ser uma prioridade", salienta a organização, acrescentando que "estabelecer padrões nacionais de qualidade para cursos de formação ao longo da vida e aprimorar a coordenação no sistema de aprendizagem ao longo da vida apoiariam a adesão e um melhor alinhamento das competências com as necessidades do mercado de trabalho".

Além disso, "fortalecer a formação para trabalhadores mais velhos, melhorar as condições de trabalho por meio de modalidades de trabalho mais flexíveis e políticas de saúde ocupacional mais robustas ajudariam a prolongar a vida ativa", defende a organização.

A OCDE destaca ainda outro tipo de medidas como reduzir o uso "ainda elevado de contratos temporários", bem como "facilitar a integração no mercado de trabalho de migrantes, mulheres e trabalhadores mais velhos", tendo em vista taxas de emprego mais elevadas e reduzir as desigualdades de rendimentos.

Temas: OCDE Trabalhadores Mercado de trabalho Desempregados Mão-de-obra

