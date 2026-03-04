Portugal entre países da OCDE com maior queda no rácio da dívida desde 2020

A Bélgica, a Islândia e Portugal registaram os maiores aumentos

O rácio da dívida aumentou na maioria dos países da OCDE em 2025, mas diminuiu em Portugal, que foi um dos Estados onde o peso da dívida no PIB mais caiu desde o início da pandemia, em 2020.

No relatório Global Debt Report 2026, divulgado hoje pela OCDE, lê-se que o rácio dívida/PIB aumentou em 27 países da OCDE em 2025, face a 2024, em alguns casos aproximando-se ou ultrapassando o nível atingido durante a pandemia de covid-19 em 2020.

Por outro lado, o PIB nominal "cresceu mais rápido do que o 'stock' da dívida nos 11 países restantes da OCDE em 2025, reduzindo o rácio dívida/PIB em comparação com 2024, sendo que Dinamarca, Irlanda, Portugal, Eslovénia e Turquia registaram as maiores quedas na dívida desde 2020.

Neste relatório, a OCDE conclui também que as necessidades de refinanciamento se mantiveram em percentagem do PIB para o emissor médio da OCDE entre 2024 e 2025, em torno de 7%, mas oito países registaram aumentos de pelo menos um ponto percentual.

A Bélgica, a Islândia e Portugal registaram os maiores aumentos, já que estão a "adotar medidas diferentes para lidar com as maiores necessidades de refinanciamento".

Segundo a OCDE, a Bélgica aumentou os volumes de sindicação, enquanto na Islândia subiu o número de linhas de crédito em aberto e em Portugal cresceu o número de linhas de crédito em aberto, bem como o número e a dimensão dos leilões.

"O aumento no tamanho das operações, em particular o uso de sindicações para levantar grandes somas de dinheiro numa única transação, pode apoiar a gestão de resgates, com os emissores frequentemente a planear esses eventos de oferta em torno das datas de resgate", lê-se.

Portugal foi ainda destacado noutra métrica nesta análise da OCDE: alterações na participação do volume de títulos do Tesouro, que são habitualmente usados para absorver choques inesperados nas necessidades de financiamento, dada a maior capacidade do mercado de absorver instrumentos de curta duração.

"A emissão de títulos do Tesouro aumentou na Bélgica e no Reino Unido devido a maiores necessidades de empréstimo", exemplifica a OCDE, enquanto, por outro lado, a emissão de títulos do Tesouro foi reduzida na Dinamarca e em Portugal em resposta a menores necessidades de empréstimo.

Economia

