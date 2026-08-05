Polícia alemã investiga objeto suspeito encontrado junto à pista do aeroporto de Leipzig

Há 1h e 54min

As autoridades estão também a investigar relatos sobre um objeto voador não identificado que poderá estar relacionado com o incidente

A polícia alemã está a investigar um objeto suspeito encontrado esta quarta-feira junto a uma das pistas do aeroporto de Leipzig/Halle, após um incidente de segurança registado durante a noite que obrigou a alterações na operação da infraestrutura.

Na sequência da descoberta, a pista sul do aeroporto, um dos principais centros logísticos da DHL, permaneceu encerrada enquanto equipas especializadas analisavam o objeto com recurso a tecnologia utilizada na neutralização de explosivos, confirmou um porta-voz da polícia, citado pela Reuters.

As autoridades estão também a investigar relatos sobre um drone que poderá estar relacionado com o incidente.