O homem que prometeu um luta dura com o Ocidente foi tramado pelo amor à bomba: Ali Khamenei (1939-2026)

Há 1h e 34min

Líder Supremo do Irão foi morto depois de quase 40 anos no poder

O aiatola Ali Hosseini Khamenei, que governou o Irão com mão de ferro como Líder Supremo durante quase quatro décadas, enfrentando os EUA e Israel enquanto reprimia a dissidência e impulsionava um controverso programa nuclear interno, foi assassinado. Este acontecimento impactante mergulha a nação e a região num território desconhecido.

Vários órgãos de comunicação social estatais iranianos confirmaram a morte de Khamenei já na madrugada deste domingo, horas depois de as autoridades norte-americanas e israelitas terem declarado que tinha sido morto em ataques conjuntos contra o seu regime.

Um dos homens mais poderosos do Médio Oriente, Khamenei dominou o Irão durante um reinado marcado pela resistência e resiliência, mantendo-se firme contra décadas de pressão ocidental e israelita que visavam forçar a República Islâmica a ceder à sua vontade. Sob a sua liderança, o Irão expandiu a sua influência muito para além das fronteiras, conquistando a reputação de uma formidável e perigosa potência regional.

Mas a sua morte ocorre numa altura em que o Irão se encontra, possivelmente, no seu ponto mais frágil desde que Khamenei assumiu o poder em 1989. Décadas de sanções ocidentais já tinham deixado o país isolado e economicamente devastado antes de os ataques americanos e israelitas em junho de 2025 terem representado um rude golpe para o seu governo.

Estes novos ataques lançados a 28 de fevereiro visaram especificamente Khamenei e outros líderes importantes, devastando a sua residência e escritórios em Teerão.

“O Líder Supremo do Irão alcançou o martírio”, noticiou a emissora estatal IRIB.

Khamenei foi morto “no seu escritório na residência oficial do líder” enquanto “cumpria as suas funções” no momento do ataque na madrugada deste sábado, informou a agência de notícias estatal Fars.

Imagens de satélite da Airbus mostraram fumo negro a subir do complexo do líder em Teerão após o ataque. As imagens parecem mostrar que vários edifícios do complexo foram severamente danificados pelos disparos.

Os mais recentes ataques conjuntos entre os EUA e Israel ocorreram após a repressão dos protestos antigovernamentais iranianos, que começaram no final de dezembro devido a queixas económicas, mas rapidamente se tornaram políticos, espalhando-se por todas as 31 províncias do país em poucas semanas. O regime respondeu com uma repressão brutal, matando milhares de manifestantes e provocando a indignação global e uma ameaça de intervenção do presidente dos EUA, Donald Trump.

Essa intervenção ocorreu este sábado, quando Trump afirmou que as Forças Armadas norte-americanas estavam a realizar uma “operação massiva e contínua para impedir que esta ditadura radical e perversa ameace os Estados Unidos e os nossos principais interesses de segurança nacional”.

Apelou ainda ao povo iraniano para "tomar o controlo do governo", acrescentando que agora "têm um presidente que vos está a dar o que querem, por isso vamos ver como reagem".

Nos últimos anos do obstinado regime de Khamenei, o país tornou-se cada vez mais isolado, assolado pela corrupção e afundando-se cada vez mais numa crise económica, com perspetivas cada vez menores para uma população jovem em crescimento e uma classe média em declínio.

Ali Khamenei discursa para uma multidão (AP)

Eixo da resistência

Os apoiantes de Khamenei argumentam que este foi pressionado por seguir uma política externa que desafiava os Estados Unidos e Israel, e que a sua morte foi o preço final que pagou por essa postura.

Sob a liderança de Khamenei, o Irão avançou com um polémico programa nuclear que se tornou a principal linha divisória entre a República Islâmica e o Ocidente, e que utilizou como moeda de troca para obter vantagem sobre os seus adversários.

Governou uma nação de 90 milhões de pessoas com uma civilização de 2.500 anos, mantendo um controlo férreo enquanto consolidava o poder.

Embora cercado por inimigos, Khamenei manteve-os sob controlo durante muito tempo. Depois de se ter tornado a principal autoridade política e religiosa do país após a morte do anterior Líder Supremo, o aiatola Ruhollah Khomeini, na sequência da guerra Irão-Iraque, o Irão evitou grandes ataques diretos dos seus adversários durante mais de três décadas - mesmo enquanto outros inimigos regionais, aliados de Estados Unidos e Israel, caíam um a um. O regime consolidou-se com a formação do "Eixo da Resistência", uma rede pouco rígida de grupos aliados espalhados por toda a região que permitiu a Teerão projetar poder às portas dos seus inimigos.

Mas tudo isto - juntamente com a aura de medo e intimidação que Khamenei cultivou cuidadosamente - começou a ruir nos seus últimos anos. A cadeia de acontecimentos desencadeada pelos ataques de 7 de Outubro de 2023 contra Israel, perpetrados pelo Hamas, destruiu a imagem do Irão como uma potência regional impenetrável e desafiante.

O eixo começou a ruir logo após os ataques. Israel lançou uma guerra devastadora contra o Hamas e, em seguida, voltou as suas atenções para o Hezbollah, no Líbano, um dos mais valiosos aliados do Irão. Posteriormente, as forças israelitas invadiram a Síria após a queda do presidente Bashar al-Assad.

Encorajado por uma série de sucessos no campo de batalha, o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, prometeu "terminar o trabalho", culminando num ataque ousado e sem precedentes contra o próprio Irão em junho de 2025, ostensivamente para desmantelar o seu programa nuclear e a sua capacidade de autodefesa. Os ataques israelitas acabaram por atrair a atenção dos EUA, que atacaram três instalações nucleares iranianas nos últimos dias da guerra. Trump declarou que as instalações tinham sido "obliteradas".

Seis meses após esta guerra de 12 dias, o Irão tinha perdido a maior parte da sua influência nas negociações com Israel e o Ocidente, incluindo grande parte do seu poder negocial nuclear e dos seus aliados regionais. O regime viu-se envolvido numa crise económica ainda mais profunda, alimentando protestos populares em massa.

Com poucas opções restantes, o governo retomou relutantemente as negociações com os EUA, mas recusou-se a incluir no pacote a exigência de continuar o enriquecimento de urânio, um combustível para centrais nucleares que também pode ser utilizado para construir uma bomba.

As autoridades iranianas e um mediador omanita mostraram-se otimistas quanto a um acordo após a última ronda de negociações na quinta-feira, com o ministro dos Negócios Estrangeiros de Omã, Badr Albusaidi, a afirmar que um acordo estava “ao alcance”. Na manhã deste sábado, os EUA e Israel lançaram um ataque surpresa contra o Irão.

Ali Khamenei com Muhammar Khadaffi em Harare em 1986 (Patrick Durand/Sygma via Getty Images))

Guardião da Revolução

Khamenei, que nasceu em 1939 em Mashhad, a cidade mais sagrada do Irão, tornou-se ainda jovem clérigo muçulmano xiita. Foi ativista antes da Revolução Islâmica de 1979, ajudando a organizar protestos contra o xá do Irão, Mohammad Reza Pahlavi, e cumprindo pena de prisão por causa dele.

Foi também alvo dos opositores do novo regime islâmico e escapou a uma tentativa de assassínio em 1981 que o deixou com o braço direito inutilizado.

Pouco tempo depois, foi eleito presidente com uma plataforma profundamente hostil ao Ocidente e à sua ideologia liberal, especialmente aos Estados Unidos - ameaçando com uma dura luta em caso de guerra.

"De forma alguma estamos dispostos a iniciar uma guerra total com os EUA, mas se isso acontecer, inevitavelmente ofereceremos uma defesa muito forte", disse.

Foi um protegido de Khomeini, que liderou a luta para derrubar o xá e fundou a República Islâmica. Quando Khomeini morreu, em 1989, Khamenei tornou-se o seu sucessor numa questão de semanas.

Embora não tivesse a mesma estatura teológica de Khomeini, Khamenei demonstrou grande astúcia política. Com o tempo, consolidou o controlo sobre as Forças Armadas, os serviços de informação, o poder judicial e os meios de comunicação social estatais do Irão, garantindo que nenhuma decisão importante poderia ser tomada sem a sua aprovação.

A dissuasão nuclear que se virou contra ele

Foi o avanço do programa nuclear iraniano promovido por Khamenei que, em última análise, levou aos ataques de Israel e dos EUA contra o Irão.

Embora tenha afirmado repetidamente que o programa tinha fins pacíficos - e até mesmo emitido um decreto religioso, ou fatwa, proclamando que as armas nucleares eram proibidas pelo Islão - apoiou firmemente o desenvolvimento da energia nuclear como uma questão de soberania nacional e de vantagem estratégica.

Míssil iraniano visto nas ruas de Teerão com um cartaz com o aiatola Ali Khamenei em pano de fundo (AP)

Quando Hassan Rouhani, um político centrista, sucedeu ao conservador Mahmoud Ahmadinejad na presidência, em 2013, o impasse nuclear com o Ocidente tinha-se tornado o maior desafio da política externa iraniana. Com a aprovação de Khamenei, o governo de Rouhani negociou o acordo nuclear de 2015 (conhecido como Plano de Ação Conjunto Global, ou JCPOA) com as potências mundiais, incluindo os EUA. O acordo visava libertar a economia iraniana de anos de sanções paralisantes em troca de limites ao programa nuclear do Irão, nomeadamente o enriquecimento de urânio.

Mas Khamenei manteve-se cético. A sua relutância em aceitar plenamente o acordo contribuiu para a sua fragilidade. Quando Trump se retirou unilateralmente do acordo em 2018, o Irão continuou a cumpri-lo. Mas um ano depois, Teerão declarou que já não se sentiria obrigado a cumprir os seus compromissos se as outras partes do JCPOA violassem os seus.

Khamenei aproveitou o momento para acelerar o enriquecimento de urânio e intensificou ainda mais a doutrina da “economia de resistência”, enfatizando a autossuficiência e o confronto em detrimento do compromisso.

No final de junho de 2019, foram impostas novas sanções americanas ao próprio Khamenei e ao seu gabinete, bloqueando o acesso do Irão ao sistema financeiro internacional. A política punitiva de “pressão máxima” de Trump prejudicou a economia iraniana e, na prática, negou ao povo iraniano os benefícios prometidos pelo acordo nuclear.

A eleição do presidente reformista Masoud Pezeshkian em 2024, com uma plataforma de aproximação ao mundo e de resolução do impasse nuclear iraniano, trouxe a esperança de revitalizar a economia do país e reintegrar a República Islâmica na comunidade internacional. As negociações com os EUA foram retomadas um ano depois, mas as esperanças de conseguir um entendimento com o Ocidente foram frustradas pelo ataque de Israel ao Irão em plenas negociações, numa tentativa de capitalizar os ganhos militares obtidos após os ataques de 7 de Outubro.

Oito meses depois, o Irão e os EUA iniciaram outra ronda de negociações indiretas, mediadas por Omã. Apesar do diálogo com Teerão, a administração Trump deu início ao maior aumento da presença militar americana no Médio Oriente em mais de duas décadas. Trump enviou sinais contraditórios, afirmando que as negociações estavam a correr bem, ao mesmo tempo que defendia a mudança de regime no Irão.

Khamenei discursa após votar na segunda volta das eleições presidenciais em Teerão, no Irão, a 5 de julho de 2024 (Vahid Salemi/AP)

Projeção de poder através de representantes

Embora o Irão tenha sempre negado qualquer envolvimento ou conhecimento prévio dos ataques de 7 de Outubro perpetrados pelo Hamas e pelas milícias aliadas, o ataque e os eventos regionais sísmicos que desencadeou tiveram implicações importantes para um pilar fundamental do legado de Khamenei: a dependência da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC) e dos grupos por procuração que apoiava para projetar poder para além das fronteiras iranianas.

Sob Khamenei, a influência do Irão estendeu-se ao Iraque após a deposição de Saddam Hussein em 2003. Nos anos seguintes, Teerão tornou-se também um ator importante nos conflitos regionais, incluindo a guerra civil na Síria, onde as forças da IRGC estiveram na linha da frente das operações.

A IRGC, que respondia diretamente a Khamenei, tornou-se a instituição militar mais poderosa do Irão, exercendo uma profunda influência na política interna e na economia. O grupo exercia também uma enorme influência sobre importantes grupos armados noutras partes da região, como o outrora formidável Hezbollah do Líbano, o Hamas em Gaza, os Houthis no Iémen e diversos grupos armados xiitas no Iraque e na Síria. Em 2019, os EUA acrescentaram a Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC) à sua lista de grupos terroristas designados, numa medida sem precedentes contra as Forças Armadas de outro país.

Na década de 2010, à medida que a ameaça do grupo terrorista Estado Islâmico (ISIS) crescia, crescia também o envolvimento do Irão nos países árabes vizinhos. Muitos muçulmanos xiitas viam o ISIS como uma ameaça existencial e, embora as milícias apoiadas pelo Irão tivessem tido algum sucesso em repelir o grupo, as suas campanhas também aprofundaram as tensões sectárias regionais.

Os muçulmanos sunitas viam frequentemente o conflito não apenas como uma batalha contra o terrorismo, mas como uma guerra liderada pelo Irão contra a sua seita. Os poderosos Estados árabes do Golfo Pérsico interpretaram as ações do Irão como parte de um esforço mais vasto para expandir um "Crescente Xiita" pela região, aumentando os receios de instabilidade interna. Em meados da década de 2010, vários Estados árabes do Golfo romperam relações diplomáticas com Teerão.

Khamenei (ao centro), ladeado por um membro do Conselho Supremo de Defesa, inspeciona as tropas em 1987, em Teerão (IRNA/AFP/Getty Images)

Khamenei não recuou, pelo contrário, intensificou o apoio aos grupos apoiados pelo Irão. O Estado Islâmico foi finalmente derrotado por uma coligação multinacional em 2019, e a influência regional do Irão consolidou-se. Uma Síria devastada tornou-se uma importante base de operações para a Guarda Revolucionária Islâmica, colocando as forças iranianas e os seus aliados mesmo à porta de Israel. Com o tempo, a Arábia Saudita restabeleceu relações com o Irão através de negociações secretas mediadas pela China, e outros Estados do Golfo logo seguiram o exemplo. Nessa altura, o Irão já tinha conseguido melhorar as relações com vários países vizinhos. Apesar das sanções paralisantes, o país parecia estrategicamente ascendente - o seu alcance regional mais seguro do que nunca.

Esta profundidade estratégica foi gradualmente desmantelada por Israel após os ataques de 7 de Outubro. Com os seus aliados enfraquecidos, o Irão tornou-se vulnerável e, por fim, tornou-se um alvo tanto de Israel como dos EUA. Após a guerra de 12 dias em junho, Teerão ficou com pouca margem de negociação, as suas instalações nucleares gravemente danificadas, os seus aliados quase neutralizados e a sua economia em frangalhos.

Oposição à reforma

O Irão assistiu a repetidas tentativas de reforma durante o governo de Khamenei, e a repetidas repressões destes esforços. Trabalhou para conter o movimento reformista do presidente Mohammad Khatami no final da década de 1990 e apoiou a brutal repressão dos protestos que eclodiram no meio de alegações de que as eleições de 2009 tinham sido fraudadas a favor do conservador Ahmadinejad.

O apoio público de Khamenei a Ahmadinejad e a subsequente repressão consolidaram a sua imagem de líder intolerante à dissidência e relutante em mudar.

Khamenei em Teerão, capital do Irão, a 19 de abril de 2015 (Gabinete de Imprensa do Líder Religioso Iraniano/Anadolu/Getty Images)

A eleição de Ebrahim Raisi como presidente em 2021 marcou o auge das ambições ideológicas de Khamenei: um cenário político dominado por forças conservadoras e leais, com pouco espaço para dissidências. Raisi chegou a ser considerado por alguns como o sucessor natural de Khamenei e da sua visão do mundo.

Sob o governo de Raisi, as forças de segurança iranianas reprimiram violentamente as manifestações desencadeadas pela morte de Mahsa Amini, uma jovem de 22 anos que morreu sob custódia da polícia moral iraniana depois de ter sido detida por alegadamente violar as leis do hijab obrigatório no país. Os protestos rapidamente se transformaram numa revolta nacional liderada principalmente por mulheres e jovens.

Mais uma vez, Khamenei usou toda a força do Estado para abafar os apelos à mudança, resultando em centenas de mortos e milhares de detidos na repressão. A morte prematura de Raisi num acidente de helicóptero em 2024 proporcionou a Khamenei outra oportunidade para lidar com a frustração pública, e muitos viram a eleição do reformista Masoud Pezeshkian como um passo nesse sentido.

Mas a agenda reformista de Pezeshkian - e as suas esperanças de concretizar um acordo nuclear que pudesse trazer alívio económico e social ao seu povo - foram abruptamente interrompidas pelos ataques de Israel.

Quando os protestos eclodiram seis meses depois, reconheceu as limitações da capacidade do seu governo para lidar com as queixas económicas que alimentavam as manifestações. Para muitos iranianos, o presidente não conseguiu tirar o país do isolamento, não conseguiu reativar o acordo nuclear e não conseguiu proporcionar a prosperidade há muito prometida.

No final de janeiro, os EUA iniciaram um enorme reforço militar em torno do Irão, enquanto negociavam com Teerão através da mediação de Omã. Estas negociações nunca foram formalmente interrompidas, e todos os lados sinalizavam diferentes graus de progresso poucas horas antes dos ataques que, em última análise, levaram à morte de Khamenei.

Para Khamenei, foi um acerto de contas definitivo. Tinha passado décadas a alertar que o diálogo com o Ocidente era inútil e que os inimigos do Irão acabariam por atacar. Mesmo que os alicerces que tinha passado anos a construir tivessem sido destruídos, para os conservadores do Irão, ele tinha finalmente sido justificado.