Morreu Conceição Lima, a poetisa são-tomense traduzida em todo o mundo

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Escritora e jornalista tinha 64 anos

A jornalista e poetisa são-tomense Conceição Deus Lima morreu esta sexta-feira, em São Tomé, aos 64 anos, disseram à Lusa fontes familiares.

Segundo os familiares, a poetisa são-tomense, nascida em 08 de dezembro de 1961, sentiu-se mal logo pela manhã e foi encaminhada ao hospital Central Dr. Ayres de Menezes, onde acabou por falecer por volta das 07:00 locais (06:00 em Lisboa).

Conceição Lima é o nome mais traduzido da literatura são-tomense, com livros e poemas em alemão, árabe, espanhol, checo, francês, galego, italiano, inglês, shona, servo-croata e turco.

A poetisa foi membro-fundadora da União Nacional dos Escritores e Artistas São-tomenses (UNEAS) e, em 2021, foi nomeada coordenadora nacional, para São Tomé e Príncipe, do Movimento Poético Mundial.