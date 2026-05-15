Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Morreu Conceição Lima, a poetisa são-tomense traduzida em todo o mundo

Agência Lusa
Há 57 min
Conceição Lima. Foto RSTP, divulgada pelo Ministério da Educação Cultura, Ciência e Ensino Superior de São Tomé e Príncipe

Escritora e jornalista tinha 64 anos

A jornalista e poetisa são-tomense Conceição Deus Lima morreu esta sexta-feira, em São Tomé, aos 64 anos, disseram à Lusa fontes familiares.

Segundo os familiares, a poetisa são-tomense, nascida em 08 de dezembro de 1961, sentiu-se mal logo pela manhã e foi encaminhada ao hospital Central Dr. Ayres de Menezes, onde acabou por falecer por volta das 07:00 locais (06:00 em Lisboa).

Conceição Lima é o nome mais traduzido da literatura são-tomense, com livros e poemas em alemão, árabe, espanhol, checo, francês, galego, italiano, inglês, shona, servo-croata e turco.

A poetisa foi membro-fundadora da União Nacional dos Escritores e Artistas São-tomenses (UNEAS) e, em 2021, foi nomeada coordenadora nacional, para São Tomé e Príncipe, do Movimento Poético Mundial.

Temas: Óbito Conceição Deus Lima escritora Poetisa Poesia
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

África

Morreu Conceição Lima, a poetisa são-tomense traduzida em todo o mundo

Há 57 min

Ébola volta a matar na RDCongo: já há 65 vítimas e centenas de casos suspeitos

Há 3h e 35min

Como a retirada humilhante das tropas de Putin do foco terrorista mais mortífero do mundo está a expor a reputação da Rússia

11 mai, 16:45

Boatos sobre o suposto desaparecimento de órgãos genitais masculinos faz 55 mortos em Moçambique

11 mai, 15:09
Mais África

Mais Lidas

Venda do BPN regateada até à última hora permitiu ver os milhões de Isabel dos Santos e entrar na operação Lava Jato

Ontem às 07:30

Um terço dos candidatos à GNR chumbou nos testes psicológicos. Na Guarda "não há lugar para comportamentos contra direitos humanos"

13 mai, 06:48

Boas notícias para os senhorios: IRS das rendas desce com retroativos a 1 de janeiro. Novo pacote fiscal será publicado ainda em maio

Ontem às 16:47

Seis meses de licença parental pagos a 100% e extensão de contratos a termo. Eis como o Governo espera resolver problemas com a reforma laboral

Ontem às 17:47

Dois irmãos passaram 10 anos a planear a fuga da Coreia do Norte. Meses depois de chegarem à liberdade, tudo mudou

10 mai, 22:00

Mais de 20 alunos e professores atingidos por intoxicação alimentar na Faculdade de Medicina do Porto

13 mai, 20:13

"Decadência é tão grande que chega a ser difícil esconder". Agora Putin tem mesmo de jogar mas "todas as opções são más"

Ontem às 08:00

A série vitoriosa da Rússia na Ucrânia chegou ao fim

Ontem às 11:20

Escreveu um livro para ajudar os filhos a superar a morte do pai. Quatro anos depois, é condenada a prisão perpétua pelo seu envenenamento

13 mai, 22:24

Compensa mesmo tirar um curso superior? Há mestrados que dão um acréscimo salarial de quase 50%

Ontem às 00:01

Encontro com Donald Trump está a dar a Xi Jinping algo que há muito desejava

Ontem às 12:42

Chris e Emily saíram da América para viver em Portugal. Como ainda não têm visto, usam uma lacuna na lei para circular

12 mai, 18:07