"850 milhões de dólares depois, já pode ver o BlackBerry de Barack Obama" na Sala Oval

Há 1h e 55min

O Centro Presidencial Obama abre ao público a 19 de junho e a réplica de Sala Oval é das principais atrações

Uma réplica, em tamanho real, da Sala Oval é uma das principais atrações do Centro Presidencial Obama, em Chicago, que será inaugurado oficialmente a 19 de junho, um projeto de cerca de 850 milhões de dólares.

A influência do ex-presidente Barack Obama no museu presidencial é profunda, desde a localização no sul de Chicago até à pedra texturizada que adorna a sua torre, além das cadeiras de leitura listradas que lembram as de sua própria casa.

O Centro Presidencial Obama abre ao público a 19 de junho, após uma cerimónia de inauguração com a presença de amigos e familiares dos funcionários do museu, estudantes e jornalistas.

De acordo com a Associated Press, dezenas de milhares de pessoas já tiveram a oportunidade de “dar uma espreitadela” ao espaço, enquanto as equipas concluem as últimas instalações artísticas e os trabalhos de paisagismo.

O projeto abrange a esfera política e pessoal do primeiro presidente negro do país, desde objetos da campanha a artefactos presidenciais expostos na torre de entrada do museu, enquanto os espaços públicos do extenso ‘campus’ apresentam outras coisas importantes para Obama: uma nova biblioteca, um campo de basquetebol e uma área de piquenique com churrasqueiras.

“Este é um espaço seguro onde as pessoas podem vir e, sim, refletir sobre os momentos históricos desta presidência e das campanhas, mas também reunir-se como comunidade para pensar nas mudanças que podem trazer ao seu próprio bairro”, afirmou Josh Harris, vice-presidente de envolvimento público da Fundação Obama, durante uma visita recente com a Associated Press.

O Centro Presidencial Obama será o primeiro museu totalmente digital do género, não havendo documentos oficiais em exposição. Em vez disso, os visitantes poderão desfrutar de exposições interativas e de alta tecnologia que abrangem as campanhas, os momentos-chave da presidência de Obama e a vida na Casa Branca.

Uma das maiores atrações é uma réplica em tamanho real da Sala Oval, onde se encontra uma secretária, cuja gaveta de cima contém uma cópia de uma carta manuscrita do seu antecessor, o presidente George W. Bush, e o adorado telemóvel BlackBerry de Obama, onde o visitante pode sentar e tirar uma fotografia.

“Queremos garantir que pessoas de todas as classes sociais tenham a oportunidade de se sentar atrás da Secretária Resolute”, disse Harris, acrescentando, “pense nas possibilidades: se um jovem ativista do South Side de Chicago pode ser presidente, você também pode ser presidente”.

Outras secções do museu abordam a Lei dos Cuidados de Saúde Acessíveis, as políticas de imigração e momentos mais íntimos, como quando Obama cantou de forma inesperada durante um discurso fúnebre em 2015, em homenagem às vítimas do tiroteio numa igreja da Carolina do Sul. Um grande ecrã de televisão exibe um vídeo de Obama a cantar “Amazing Grace”.

Espalhadas por todo o espaço encontram-se áreas destinadas à reflexão pessoal, algo que os organizadores do museu consideram fundamental.

“Estamos a passar esse testemunho e a convidar as pessoas a levar a mudança para casa, seja qual for a definição de mudança, pequena ou grande”, disse Louise Bernard, diretora do museu.

Barak Obama foi o 44.º Presidente dos Estados Unidos da América, entre 2009 e 20217.