O Psicólogo Responde: de que modo a necessidade de ser produtivo configura uma forma de autoagressão?

Há 2h e 11min

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Estar ocupado tornou-se um sinal de valor. Dizer “não tenho tempo” funciona quase como um distintivo de mérito. Mas e se essa necessidade constante de produzir não for sinal de sucesso, mas sim uma forma silenciosa de autoagressão? Trabalhar até tarde, responder a e-mails fora de horas e transformar fins-de-semana em dias úteis é frequentemente interpretado como dedicação, ambição ou resiliência. A investigação em psicologia fornece elementos suficientes para considerar que, quando a necessidade de ser produtivo se torna permanente e inflexível, os seus efeitos aproximam-se (funcionalmente) de uma forma subtil e socialmente invisível de autoagressão.

Mecanismos que sustentam o padrão

Este fenómeno raramente tem uma causa única. Na maioria dos casos, desenvolve-se através de três mecanismos que se alimentam mutuamente. O primeiro é a internalização psicológica. Muitas pessoas passam a associar o seu valor pessoal ao desempenho. A autoestima deixa de ser estável e passa a depender da produtividade. Este padrão está frequentemente ligado ao perfeccionismo desadaptativo, uma combinação de autoexigência rígida, medo de falhar e autocrítica persistente, que tem sido associado a ansiedade, depressão e muitos outros problemas de saúde mental. Apesar da necessidade de haver mais estudos longitudinais sobre esta matéria, uma meta-análise recente sugere esta evidência, mostrando que o perfeccionismo desadaptativo se associa a pior saúde mental, independentemente do contexto cultural ou da faixa etária. Paradoxalmente, esta pressão interna não melhora o desempenho a longo prazo, pelo contrário, tende a gerar exaustão e redução da eficácia.

O segundo mecanismo é a normalização social. A produtividade constante é apresentada como sinal de sucesso e bem-estar. Estar cansado torna-se aceitável, e até valorizado. Neste contexto, emerge aquilo que, no discurso popular, se designa como “produtividade tóxica”, uma expressão sem estatuto clínico formal, mas que capta um padrão reconhecível: manter-se ativo não por escolha, mas por incapacidade de parar. O terceiro e último mecanismo são os sistemas organizacionais. Em muitos contextos profissionais, a produtividade é medida através de indicadores rígidos e, por vezes, descontextualizados da realidade e da complexidade do trabalho. Estes sistemas reforçam a ideia de que produzir mais é sempre melhor, independentemente do custo humano. A investigação mostra que a sobrecarga crónica, associada à ausência de recuperação adequada, está na base do burnout, um fenómeno caracterizado por exaustão emocional, despersonalização e redução da realização pessoal.

O impacto: do burnout ao ciclo de desgaste

O impacto destes mecanismos é amplo. Para além do burnout, surgem sintomas de ansiedade, fadiga persistente, problemas do sono e dificuldades cognitivas. Em alguns casos, o padrão de funcionamento aproxima-se de um ciclo de reforço negativo: o trabalho produz alívio momentâneo ou validação, o que intensifica a necessidade de continuar, alimentando um processo progressivo de sobre-investimento e desgaste. Investigações recentes confirmam que o workaholism não melhora o desempenho, pelo contrário, contribui para o burnout, que por sua vez tende a facilitar comportamentos que trabalham contra os próprios objetivos do indivíduo e a diminuir a sua performance.

Na prática clínica, isto traduz-se em histórias recorrentes. Pessoas que continuam a trabalhar mesmo quando estão doentes ou de férias, não por imposição externa, mas por uma incapacidade interna de parar, como se descansar fosse falhar. Há quem leve o computador para a cama com febre, ou responda a emails entre consultas médicas, movido por culpa e não por necessidade real. Entre estudantes, o padrão repete-se de outra forma. Acumulam unidades curriculares, estágios, voluntariado e projetos paralelos, não necessariamente por interesse, mas por medo de ficar para trás. O tempo livre deixa de ser descanso e passa a ser fonte de ansiedade. Quando tentam parar, sentem-se inquietos, como se estivessem a desperdiçar tempo. Nos contextos profissionais, surgem relatos de pessoas que não conseguem desligar, mesmo fora do horário de trabalho. Verificam constantemente o telemóvel, antecipam tarefas, sentem urgência permanente. Pequenos momentos de pausa, um jantar tranquilo, um fim de semana sem planos, tornam-se desconfortáveis. Como se o silêncio revelasse algo difícil de enfrentar. Há também quem organize toda a sua vida em torno da produtividade. Listas intermináveis de tarefas, agendas preenchidas ao minuto, dificuldade em tolerar imprevistos ou momentos “improdutivos”. Atividades que antes eram fonte de prazer, como ler, passear ou estar com amigos, passam a ser avaliadas pela sua utilidade.

Noutros casos, a produtividade funciona como forma de evitar emoções. Manter-se ocupado impede o contacto com ansiedade, tristeza ou insegurança. Produzir torna-se uma estratégia para não sentir. Mas este alívio é temporário e exige níveis cada vez mais elevados de atividade para se manter. Por fim, há um padrão mais subtil: pessoas que até gostam do que fazem, mas já não conseguem distinguir entre gosto e obrigação interna. O trabalho deixa de ser apenas uma atividade e passa a ser a principal fonte de identidade. Quando param, surge um vazio difícil de explicar, não porque não tenham vida fora do trabalho, mas porque deixaram de a reconhecer.

Em todos estes casos, o traço comum não é o volume de trabalho em si, mas a relação com ele. Quando a capacidade de parar desaparece, e o descanso gera desconforto em vez de alívio, a produtividade deixa de ser saudável e começa a aproximar-se de uma forma de autoagressão.

O corpo como último sinal de alerta

O organismo humano não foi concebido para funcionar em modo de alerta permanente. A exposição prolongada ao stress ativa mecanismos fisiológicos de adaptação que, repetidos no tempo, comprometem o sono, o sistema imunitário e a regulação emocional. Este processo acumulativo é descrito na literatura como “carga alostática”, o custo biológico de um organismo em adaptação contínua. Uma revisão clínica mais recente documenta de forma detalhada a forma como esta carga se traduz em consequências mensuráveis para a saúde física e mental ao longo do tempo. Não raramente, as pessoas só param quando o corpo já não permite continuar.

O mais paradoxal é que este padrão é frequentemente recompensado socialmente. Quem nunca para é visto como exemplar. Quem abranda sente-se inadequado. A autoagressão não é visível nem intencional, mas manifesta-se diariamente na forma como se ignoram limites físicos e emocionais em nome da produtividade.

Produtividade sem limites não é saúde

Importa clarificar que questionar esta lógica não significa rejeitar o esforço ou a ambição de cada um. Significa reconhecer que produtividade sem limites não é sinal de saúde, pode, pelo contrário, ser um indicador de sofrimento bem disfarçado. Talvez o critério mais relevante não seja quanto produzimos, mas a nossa capacidade de parar sem culpa. Quando descansar se torna difícil, e continuar parece a única opção possível, a produtividade deixou de ser uma escolha e passou a ser uma forma silenciosa de autoagressão.

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