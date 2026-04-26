O Psicólogo Responde: medo de nos tornarmos parecidos com pessoas de quem não gostamos? Como compreender e gerir?

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O receio de nos tornarmos parecidos com pessoas de quem não gostamos é uma experiência psicológica relativamente comum, particularmente em contextos de maior exigência emocional ou relacional. Este fenómeno pode emergir quando alguém reconhece em si comportamentos, atitudes ou padrões de resposta que anteriormente criticava noutras pessoas, gerando desconforto, dúvida identitária e, em alguns casos, autocrítica acentuada.
Do ponto de vista da Psicologia, este processo pode ser compreendido à luz de mecanismos amplamente estudados. A investigação demonstra que os comportamentos humanos são, em grande medida, influenciados por processos de aprendizagem social, nos quais a observação de figuras significativas como familiares, pares ou líderes, desempenha um papel central na aquisição e consolidação de padrões comportamentais. Estes padrões podem permanecer latentes e manifestar-se em situações específicas, mesmo quando não correspondem à identidade que cada pessoa procura afirmar.
A literatura evidencia que as pessoas tendem a procurar coerência entre a sua autoimagem e os seus comportamentos. Quando esta coerência é ameaçada, por exemplo, ao identificar em si características que rejeitam, pode surgir um estado de desconforto psicológico. Este processo está associado à dissonância cognitiva, sendo frequentemente acompanhado por tentativas de ajustamento, quer ao nível do comportamento, quer ao nível das crenças.
É também relevante considerar que as perceções que construímos sobre os outros podem refletir, em parte, aspetos da nossa própria experiência interna. Características nos outros que provocam reações emocionais intensas podem refletir aspetos de nós próprios que ainda não reconhecemos plenamente ou que temos dificuldade em integrar.
Assim, o reconhecimento dessas semelhanças não deve ser interpretado como um sinal de falha, mas como uma oportunidade para aprofundar a compreensão sobre o funcionamento psicológico de cada pessoa.
Importa salientar que a identidade não é uma entidade estática, mas um processo dinâmico, construído ao longo do tempo através da interação entre fatores pessoais, sociais e contextuais. Neste sentido, a presença pontual de determinados comportamentos não define, por si só, quem a pessoa é. A evidência científica mostra que a capacidade de adaptação e mudança é central no funcionamento humano, estando diretamente associada a maior flexibilidade psicológica e a níveis mais elevados de bem-estar.
No entanto, quando o medo de “se tornar como alguém de quem não se gosta” se intensifica, pode assumir contornos disfuncionais. A autocrítica excessiva, a rigidez cognitiva e a tendência para interpretações absolutistas, “se tenho este comportamento, então sou assim”, podem estar associadas a maior vulnerabilidade a dificuldades emocionais, incluindo ansiedade e sintomatologia depressiva. Nestes casos, torna-se particularmente importante
adotar estratégias que promovam uma relação mais equilibrada com os próprios pensamentos e comportamentos.
A evidência científica indica que estratégias centradas na aceitação das experiências internas e no desenvolvimento de competências de regulação emocional são eficazes na modulação destas vivências e na redução do seu impacto no funcionamento psicológico.
A capacidade de observar pensamentos e emoções sem julgamento imediato, bem como de diferenciar entre o que se pensa, o que se sente e o que se faz, contribui para uma maior clareza psicológica. Paralelamente, a definição de valores pessoais e o compromisso com comportamentos alinhados com esses valores constituem um eixo fundamental para o desenvolvimento de uma identidade mais consistente e intencional.
Em síntese, o medo de nos tornarmos parecidos com pessoas de quem não gostamos deve ser compreendido como um sinal de autoconsciência e não como um indicador de falha pessoal. Este fenómeno reflete a complexidade do funcionamento humano e a influência contínua dos contextos relacionais na construção da identidade.
A forma como cada pessoa interpreta e gere essa experiência é determinante para o seu impacto no bem-estar psicológico.
O desenvolvimento de uma postura mais flexível, informada e orientada por valores permite transformar este medo numa oportunidade de crescimento, promovendo uma relação mais integrada consigo próprio e com os outros.
Implica reconhecer que a coerência pessoal não resulta da ausência de contradições, mas da capacidade de as compreender e gerir de forma consciente.
Ao substituir a reação automática por uma resposta refletida, ancorada em valores, reforça-se o sentido de direção e autonomia, mesmo perante experiências internas desconfortáveis.
Este processo contribui para uma maior estabilidade emocional, para relações interpessoais mais ajustadas e para uma identidade mais consistente, não porque seja imune à influência dos outros, mas porque é construída de forma intencional e adaptativa.
Sugestões:
- Reconhecer pensamentos e reações sem julgamento imediato, promovendo uma atitude de observação consciente;
- Evitar generalizações sobre a identidade com base em comportamentos pontuais;
- Questionar interpretações rígidas ou absolutistas sobre si próprio;
- Identificar o que é verdadeiramente importante para si (valores) e usar esses critérios como guia para as suas decisões e comportamentos no dia a dia;
- Aceitar a influência de experiências passadas sem assumir que estas determinam o futuro;
- Desenvolver a capacidade de reconhecer, compreender e gerir as próprias emoções, ajustando pensamentos e comportamentos de forma flexível às diferentes situações;
- Procurar apoio psicológico quando o desconforto interfere com o funcionamento diário.
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