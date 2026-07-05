O Psicólogo Responde: porque não consigo dizer "não"? 

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Há pessoas que dizem “sim” quase automaticamente, mesmo quando estão cansadas ou já sabem que vão ficar sobrecarregadas. Só mais tarde - às vezes horas ou dias depois - surge o pensamento: “Porque é que eu aceitei isto?” Se se revê nisto, com certeza não será caso único. Esta dificuldade não se traduz apenas em falta de assertividade - é um padrão de comportamento com várias camadas, onde o problema não está no “não”, mas no que ele significa.
Para muitas pessoas dizer “não” não é apenas recusar um pedido. Está muitas vezes associado a algo maior: desiludir a quem o dizemos, criar conflito, parecer egoísta ou até correr o risco de ser rejeitado. Ou seja, o problema não está na palavra “não”, mas no significado que lhe foi sendo atribuído ao longo do tempo – o “não” é frequentemente ligado a crenças como “se eu disser não, vou desapontar aquela pessoa” ou “o meu valor depende de agradar aos outros”.
Quem cresceu em contextos onde agradar era valorizado - ou onde o conflito era evitado - tende a desenvolver uma espécie de hipervigilância na relação: uma atenção constante ao impacto das próprias decisões nos outros. Este tipo de padrão de comportamento tem sido descrito em vários programas de promoção de competências pessoais e sociais, incluindo iniciativas desenvolvidas pela Ordem dos Psicólogos Portugueses, onde se destaca esta tendência para evitar o confronto e colocar sistematicamente as necessidades dos outros em primeiro plano.
Na prática, isto traduz-se em decisões rápidas orientadas para preservar a relação, mesmo que isso implique o custo pessoal na tomada de decisão.
Por exemplo: um colega pede ajuda num dia em que já tem o horário cheio. Diz “sim” quase por impulso. No momento, evita o desconforto, mas, ao longo do dia, acumula-se o cansaço - e, muitas vezes, alguma frustração.
O resultado é um “sim” que resolve no imediato, mas que pesa mais tarde.
Quando o padrão se torna automático
Este funcionamento aproxima-se de um estilo relacional mais passivo: maior dificuldade em expressar necessidades, tendência para evitar confronto ou conflito e uma preocupação elevada com a opinião dos outros.
Portanto, importa fazer uma clarificação: ser assertivo não é ser duro ou egoísta. É conseguir comunicar limites de forma clara e respeitosa, sem desvalorizar o outro - nem a si próprio.
Este padrão não é sinal de fraqueza. É um comportamento aprendido, muitas vezes reforçado ao longo do tempo, porque, no imediato, serve aquilo a que se propõe: evita tensão e conflito, mantém a harmonia e reduz o risco de rejeição. O problema começa a surgir com a acumulação do “sim” que deveria ser “não”.
Com o passar do tempo, surge o cansaço, a frustração e por vezes algum ressentimento nas relações - sobretudo quando a disponibilidade não é recíproca.
O peso invisível da culpa
Um dos maiores obstáculos não é a resposta em si, mas o que vem a seguir: o sentimento de culpa.
Mesmo quando nos deparamos com situações onde a recusa é legítima, muitas pessoas sentem-se mal por não corresponder às expectativas (ou o que acham ser as expetativas) do outro. Isto acontece porque aprenderam, muitas vezes de forma implícita, que colocar limites é sinónimo de falhar com o outro. No momento em que decidimos dizer não inicia-se um debate interno: alimentar o padrão antigo vs o peso da culpa da mudança desse mesmo padrão.
Se durante anos disse sempre “sim”, é natural que o “não” pareça estranho. Não porque esteja errado, mas porque é algo novo e pouco familiar.
A fronteira entre agradar e respeitar-se
Dizer “sim” de forma consistente pode dar a sensação de ser uma pessoa disponível, prestável, até “boa”. Mas quando isso acontece à custa das próprias necessidades, deixa de ser cuidado com o outro - passa a ser negligência consigo próprio.
A dificuldade em dizer “não” está muitas vezes ligada a uma pergunta simples: “Tenho direito a não querer?” - Enquanto a resposta a esta pergunta não for clara, o padrão tende a repetir-se.
Porque, no fundo, não se trata apenas de comunicação. Trata-se de autorização interna.
Aprender a dizer “não” é um processo. Não é um comportamento que muda de um dia para o outro, mas sim um exercício de imposição de limites em diferentes contextos da vida da pessoa, lidar com o desconforto da resposta e a repetição consistente deste processo sempre que se justificar o “não”.
Vejamos outro exemplo ilustrativo: um amigo convida-o para algo num dia em que precisava de descansar. Dizer “não” pode gerar desconforto no momento - mas dizer “sim” pode significar chegar ao final do dia mais esgotado e menos disponível, inclusive para essa e outras relações.
A boa notícia é que esta mudança não exige decisões radicais.
A assertividade e confiança constroem-se de forma gradual, através de pequenas escolhas consistentes no dia a dia e na vontade de quebrar padrões antigos e pouco saudáveis para a pessoa. É nesse espaço - entre o impulso automático e a resposta consciente - que começa a mudança.
Abaixo, ficam algumas estratégias simples que podem ser usadas e servir como ponto de partida.
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Objetivo
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Estratégia
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Ganhar tempo
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Evitar o “sim” automático usando frases como “Deixa‑me ver e depois digo‑te”.
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Usar um não simples
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“Hoje não consigo” basta. Explicações longas enfraquecem o limite.
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Começar pequeno
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Praticar em situações de menor risco para ganhar confiança.
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Aceitar o desconforto
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O desconforto inicial é normal e faz parte da mudança.
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Diferenciar ajuda de obrigação
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Perguntar: “Quero fazer isto ou sinto que tenho de o fazer?”
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Definir critérios pessoais
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Decidir com base em valores próprios, não apenas na pressão.
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Usar alternativas assertivas
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“Hoje não consigo, mas posso ver isso noutro dia.”
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Lembrar o custo do sim automático
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Cada “sim” automático pode ser um “não” a ti próprio.
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