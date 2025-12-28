O Psicólogo Responde: como perceber se um adolescente está a passar por depressão ou apenas por "fases"?

O Psicólogo Responde é uma rubrica sobre saúde mental para ler todas as semanas. Tem comentários ou sugestões? Escreva para opsicologoresponde@cnnportugal.pt
A adolescência é uma fase normalmente marcada por emoções intensas, de mudanças rápidas e, por vezes, de grandes silêncios. Tudo isto é normal, natural e em linha com o amadurecimento emocional que ocorre nesta fase. É normal que um adolescente se isole, discuta mais, ou tenha dias em que se sente incompreendido ou até um “alien” dentro do seu próprio grupo de amigos e/ou família.
O grande desafio de pais, professores e familiares é perceber quando esses comportamentos fazem parte do processo normativo do crescimento ou, pelo contrário, quando são sinais de algo mais sério.
Tristeza não é depressão, mas é preciso estar atento
Crianças, adolescentes e adultos. Todos nós ficamos tristes de vez em quando, contudo, no caso dos adolescentes, a tristeza pode surgir e agudizar-se por razões bastantes particulares: notas abaixo do esperado, quezílias com amigos ou uma desilusão amorosa – todas elas, naturalmente, acabam por melhorar com o tempo.
No entanto, na depressão, o cenário é diferente e existem alguns sinais a que podemos estar atentos: a sensação de mau estar é mais pronunciada, por vezes sem uma causa ou razão aparente, estendendo-se de forma consecutiva durante mais tempo e começa a afetar o dia a dia de forma significativa. O jovem deixa de sentir prazer nas coisas que antes gostava, perde energia, o rendimento escolar desce e o isolamento aumenta. Já não se trata apenas de “mau humor”, mas de uma tristeza que se instala e não desparece.
Alguns sinais e sintomas a que devemos estar atentos
A depressão nem sempre se manifesta com o padrão que esperamos – seja através de lágrimas ou tristeza. Em muitos adolescentes, os sinais mais precoces e prevalentes são a pouca tolerância às dificuldades, associada a elevada irritabilidade, apatia ou ao afastamento de amigos, família e atividades de interesse (hobbies, desportos, dinâmicas sociais).
Outros sinais frequentes que podem indicar motivos para estar alerta incluem:
· Alterações no padrão de sono (hipersónia ou insónia);
· Mudanças no apetite (come menos ou mais do que o habitual);
· Falta de energia ou cansaço constante;
· Frases depreciativas como “não sirvo para nada” ou “era melhor desaparecer”, que se repetem em diferentes contextos;
· Dificuldades na concentração;
· Alteração significativa no rendimento e interesse escolar;
A presença destes sinais, isoladamente, não significa necessariamente depressão, porém, quando aparecem em conjunto e se mantêm presentes, é importante procurar ajuda.
Porque é tão difícil identificar?
A adolescência é uma fase de grande labilidade emocional, seja para os próprios adolescentes que, através das suas escolhas diárias (muitas delas conflituantes e com mudanças bruscas), vão definindo o que desejam ser como indivíduos, como também para os pais e progenitores que, na ânsia de ajudar e perceber, se podem sentir incapazes e inabilitados a lidar com estas mudanças.
O cérebro do adolescente está ainda em desenvolvimento, o córtex frontal – responsável, entre outras coisas, pelo controlo dos impulsos e regulação das emoções - é ainda frágil, bem como a necessidade de afirmação no mundo que os rodeia tornar tudo mais intenso.
Além disso, muitos adolescentes têm dificuldade em falar sobre o que sentem, sentindo vergonha em pedir ajuda por risco de serem estigmatizados, colocados de parte ou até que as suas emoções sejam desvalorizadas pelos pares e/ou familiares. Por todas estas razões, o surgimento de uma depressão pode disfarçar-se sob a forma de irritação, desinteresse ou rebeldia, tornando-a difícil de diferenciar do teste de limites que naturalmente ocorre nesta fase.
O papel importante dos pais e dos adultos presentes
Mais do que dar conselhos, o essencial é escutar e estar presente para o adolescente. Evitar dizer frases como “isso passa”, “não tens razão nenhuma para estar assim” ou até “tens tudo para estar feliz” ajuda a que o jovem não se sinta desvalorizado e encontre, no seu próprio tempo, um espaço para se poder exprimir.
Em alternativa, pode ser mais útil dizer algo como: “tenho reparado que tens estado diferente, queres conversar sobre isso?” – reforçando o sentido de presença, respeitando o espaço e tempo próprio do adolescente.
Os professores e educadores têm também um papel fundamental, já que muitas vezes são os primeiros a notar mudanças no comportamento ou no desempenho escolar- sendo essencial uma articulação e comunicação frequente entre o contexto escolar e familiar.
Existem soluções, e começam por pedir ajuda
A boa notícia é que a depressão tem tratamento e bom prognóstico quando é identificada atempadamente. A psicoterapia estará, na maioria dos casos, na primeira linha de resposta no que concerne à intervenção.
Contudo, em casos detetados mais tarde ou com outras comorbidades, pode ser necessária uma intervenção médica complementar. A mensagem a reter é não deixar o adolescente sentir-se sozinho no problema - o isolamento é o terreno fértil onde a depressão facilmente cresce. Com apoio profissional, empatia e tempo, é possível recuperar o equilíbrio e voltar a sentir prazer nas pequenas coisas.
Em resumo
Nem toda a tristeza é sinal de depressão, mas quando identificamos uma tristeza pronunciada, que se arrasta no tempo e vem acompanhada de um afastamento gradual do adolescente dos seus interesses, não devemos ignorar. Saber distinguir “uma fase” de uma depressão é, acima de tudo, um ato de cuidado - ato esse que pode ser o primeiro passo para salvar um jovem que, por vezes, não consegue pedir ajuda por si próprio.
VEJA TAMBÉM:
- Porque é que muitas pessoas sentem mais solidão apesar de estarem sempre conectadas online?
- A dependência de séries, jogos online ou dating apps é considerada uma forma de vício?
- O que significa quando sinto que estou sempre emocionalmente cansado?
- Porque é que tantas pessoas sentem "síndrome do impostor"?
- Porque é que tenho tanta dificuldade em "largar o passado"?
- O que fazer quando os filhos não confiam em nós para partilhar problemas?
- Como distinguir entre stress normal e ansiedade que precisa de ajuda?
- Como criar rotinas que me deem equilíbrio emocional?
- Como aprender a lidar com a necessidade de controlar tudo?
- Como focar em soluções em vez de ficar preso no problema?
- Como lidar com a frustração de planos que não correm como eu imaginei?
- Como lidar com a passagem do tempo e a inevitabilidade de as pessoas à nossa volta começarem a desaparecer?
- Que técnicas podem ajudar a controlar crises de ansiedade?
- Como estabelecer limites saudáveis entre relações pessoais e profissionais?
- O que fazer quando sentimos que estamos a ficar viciados na utilização de ecrãs?
- O que significa ter inteligência emocional e como podemos desenvolvê-la?
- Como saber que nos relacionamos com uma pessoa narcisista?
- A tecnologia pode ser usada para melhorar a saúde mental?
- Como é que a comparação nas redes sociais nos pode afetar psicologicamente, e como evitá-la?
- Como reencontrar motivação nos dias vazios?
- E se o problema não estiver nos outros? Um olhar sobre o narcisismo no quotidiano
- Como diferenciar a ansiedade normal de uma perturbação da ansiedade?
- Como desligar a nossa cabeça, especialmente à noite?
- A meditação e o mindfulness realmente ajudam a melhorar a saúde mental?
- Estes são os mitos mais comuns sobre depressão e ansiedade
- Como distinguir a depressão da tristeza?
- O que fazer quando nos sentimos desmotivados profissionalmente?
- O perfecionismo pode ser prejudicial para a saúde mental?
- Como lidar melhor com a crítica e a rejeição?
- Como promover um ambiente emocionalmente seguro para os filhos?
- Ataques de Pânico e crises de ansiedade - Como distinguir?
- A solidão pode ser prejudicial para a saúde mental? Como lidar?
- Como lidar com relações tóxicas?
- Menopausa e problemas de saúde mental. Qual a relação?
- Como lidar com o medo de andar de avião?
- Como lidar com um familiar com alzheimer?
- Há forma de tratar o medo de aranhas?
- A alimentação interfere na ansiedade?
- Burnout - a que é que deve estar atento?
- Quais os truques mais importantes para equilibrar a nossa saúde mental?
- No inverno há mais depressões?
- Como minimizar o impacto do divórcio dos pais numa criança?
- Um aperto no peito pode ser sinal de ansiedade?
- Depois das festas é normal sentir-se deprimido?
- Quais os hábitos a ter para ter uma saúde mental saudável?
- O bulliyng só acontece às crianças e jovens?
- Porque é que é importante um bebé e uma criança lidarem com a frustração?
- A timidez excessiva tem solução?
- Que riscos trazem as redes sociais para a saúde mental?
- A vontade de comer em excesso pode resultar de causas emocionais?
- Como lidar com a depressão conjugal?
- A raiva excessiva nos adolescentes é normal ou pode ser sinal de alerta?
- Devemos corrigir os esquecimentos de uma pessoa com Alzheimer?
- O que é ter perturbação da personalidade?
- A saúde mental dos pais influencia a saúde mental dos filhos no futuro?
- Como controlar a ansiedade com o dinheiro e com as questões financeiras?
- Qual o impacto que a gravidez pode ter na saúde mental?
- Cyberbullying - Quem são as vítimas e como lidar?
- Fazer dieta pode afetar a minha saúde mental?
- Crianças e adolescentes podem ter depressão grave?
- Ataques de pânico no trânsito. O que devo fazer?
- Como se deve lidar com o stress na tomada de decisões importantes?
- Qual o principal sinal de que um idoso está deprimido?
- Chorar por tudo e por nada é sinal de depressão ou pode ser apenas uma pessoa sensível?
- Um cão ou um gato podem ajudar a combater a ansiedade ou outras dificuldades e problemas de saúde psicológica?
- O medo é psicológico?
- Há vários tipos de ansiedade?
- Ter compulsão por doces é sinal de alguma carência emocional?
- Os ciúmes obsessivos são um distúrbio mental?
- O meu filho tem uma obsessão com a imagem?
- Engordar ou emagrecer rapidamente pode ser um sinal de um problema?
- Qual o efeito do álcool na saúde mental?
- Os castigos mais duros têm impacto bom ou mau no desenvolvimento mental da criança?
- O que no trabalho pode influenciar a nossa saúde mental?
- Ter choro fácil é sinal de que se tem predisposição para a depressão
- O que pode causar um ataque de pânico?
- A dor pode ser psicológica?
- Os videojogos em excesso podem causar problemas de saúde mental?
- Como gerir expectativas e resolver ambivalência? O exemplo do tempo de Páscoa
- Quando é que ter medo de doenças é um problema de saúde mental?
- O álcool pode causar problemas de saúde mental?
- Há mais crianças com défice de atenção?
- O uso exagerado do mundo digital pode ter impacto na saúde mental?
- Quais os sinais de que sou obcecado pelas limpezas?
- Como tratar uma pessoa que anda sempre irritada?
- Porque é que a comida pode ser uma compensação emocional?
- Como é que a autoestima interfere na saúde mental?
- Quando é que a falta de capacidade de concentração nos deve preocupar?
- O que se deve fazer para ser uma pessoa mais positiva?
- Como identificar que as crianças têm uma baixa autoestima?
- Como se preparar para envelhecer bem a nível psicológico?
- A ansiedade está "só na cabeça"?
- Pais ansiosos geram filhos ansiosos?
- Um relacionamento tóxico pode ter um impacto significativo na saúde mental de uma pessoa?
- Como lidar com o medo obsessivo de doenças?
- Como falar com as crianças sobre a guerra?
- Como a perda de um animal de estimação afeta a saúde mental do dono?
- A timidez excessiva pode ser fobia social?
- As crianças que nasceram na pandemia têm tendência para serem menos sociáveis?
- Levar muito tempo a tomar decisões é sinal de alerta?
- Como lidar com a raiva?
- A obsessão com a imagem pode ser um problema para a saúde mental?
- Como lidar com a perda do marido ou mulher?
- A saúde mental melhora no Verão?
- A depressão pode surgir do nada? Quais os sinais de alerta?
- Como é que as pessoas inseguras podem ganhar segurança?
- A alimentação pode influenciar a saúde mental?
- O divórcio pode causar depressão?
- Dificuldade em manifestar sentimentos é sinal de alerta?
- Pessoas tóxicas. Quais os sinais de alerta e os tratamentos?
- Qual o efeito do stress no bem estar mental?
- Durmo mal. Pode ser sinal de depressão e ansiedade?
- A relação das mães ou cuidadoras com os filhos influencia a saúde mental destes?
- Como lidar com a ansiedade financeira?
- O que esconde uma depressão?
- Como acabar com a baixa autoestima?
- Devemos falar sobre dinheiro com as crianças?
- Qual o impacto psicológico de um desgosto de amor?
- Andar sempre irritado é sinal de alerta?
- Qual o impacto que o sono tem na saúde?