Luís Neves, o "homem com muita experiência" que rejeita ligação entre "segurança e imigração"

Há 2h e 33min

A escolha de Luís Neves para ministro da Administração Interna gerou elogios convergentes de Alexandra Leitão, Pacheco Pereira e Pedro Duarte no Princípio da Incerteza, apesar de leituras políticas distintas sobre o significado da nomeação

Alexandra Leitão considerou tratar-se de uma excelente escolha, sublinhando a experiência do ainda diretor nacional da Polícia Judiciária e a sua postura pública baseada em dados, distinguindo criminalidade real de perceções de insegurança.

A comentadora da CNN Portugal disse não ter ficado “muito surpreendida”, mas admitiu alguma surpresa pelo perfil escolhido não coincidir totalmente com o discurso securitário do Governo, mas disse ver nisso um sinal positivo de possível inflexão política e de maior rigor no debate público.

"Acho que o Luís Neves, até agora e ainda, até amanhã, Diretor Nacional da Polícia Judiciária, é um homem com muita experiência, conhece muito bem o setor das Forças de Segurança, enfim, a Polícia Judiciária é uma polícia que tem características específicas, mas não deixa de pertencer a seu universo e acho que é uma pessoa com excelentes características e, portanto, acho uma ótima escolha, devo dizer", afirmou, destacando a experiência, a capacidade de comunicação e o discurso assente em dados.

A deputada sublinhou que Luís Neves sempre distinguiu "factos de perceções" e rejeitou a ligação entre insegurança e imigração, algo que, segundo disse, “nem sempre tem sido o discurso do Governo”.

"O facto de haver uma percepção de insegurança, já o disse muitas vezes e vou reiterar, é suficientemente grave para que tenhamos que olhar para isso e para que tenhamos que ir ao encontro de resolver esse porquê dessa percepção de insegurança, mas não nos deve tapar os olhos relativamente àquilo que são factos e, hoje em dia, infelizmente, a política assenta muito em percepções, redes sociais, desinformação e menos em factos. Em vários momentos, é público, Luís Neves na Assembleia da República, em discursos públicos, em debates públicos, disse por um lado que não havia mais insegurança em Portugal, que os dados estatísticos demonstravam e demonstram que não há mais insegurança em Portugal, referiu que havia sim, em parte por desinformação, em parte por outras razões, uma percepção de insegurança e ainda fez uma outra coisa, que foi claramente dissociar e rejeitar qualquer ligação entre insegurança e imigração. Fê-lo várias vezes, sempre de forma fundada, sempre de forma criteriosa, sempre de forma rigorosa", afirmou.

Já Pacheco Pereira afirmou não se surpreender e classificou a escolha como “excelente”, salientando a receção positiva “em praticamente todo o espectro político, com exceção do Chega”. Para o comentador, trata-se de “um homem duro contra o crime e duro contra a desinformação”, o que atinge diretamente a narrativa do partido de André Ventura.

"E essa excepção é muito significativa porque este homem é duro contra o crime e é duro contra a desinformação e esta segunda parte atinge diretamente tudo aquilo que é um dos elementos fundamentais da propaganda política do Chega, que são falsidades sobre a situação de insegurança, sobre o papel dos imigrantes nessa insegurança, tem sido sistematicamente em cima dos acontecimentos confrontado com as declarações de um homem que trabalha nessa área e que vai ser Ministro da Administração Interna".

“O Governo está em baixo e, excecionalmente, escolheu bem. Mas escolheu contra o Chega, mas o Governo está numa fase, tem a ver com a discussão no Parlamento e tudo, de confronto com o Chega”, resumiu.

Por sua vez, Pedro Duarte considerou que “todo o país ficou surpreendido” e falou numa “excelente cartada do primeiro-ministro”. O autarca do Porto defendeu que a nomeação é coerente com a linha governativa e rejeitou que o Executivo tenha confundido imigração com criminalidade. Admitiu, contudo, problemas reais de pequena criminalidade nos grandes centros urbanos.

"Percebo que há um certo comentariado que ainda não percebeu muito bem aquilo que é o posicionamento do Governo face a esta matéria. Não se encontra uma única afirmação do primeiro-ministro a confundir-se em segurança com imigração. Não existe isso. Não é verdade. Mas diz-se muitas vezes que isso aconteceu, tantas vezes se diz que já entrou na crença das pessoas. Ora, não é verdade, tem havido sempre um cuidado extremo para que isso não seja feito, e há uma coerência absoluta entre uma coisa e outra. Aliás, o Dr. Luís Neves estava a servir o Governo, em certo sentido, o país, mas através de uma nomeação governamental, precisamente já feita por este Governo, e portanto havia um alinhamento já anterior, não vai passar a haver agora. E, desse ponto de vista, acho que há alguns fantasmas que se criam que não são muito reais".

Lembrando que Luís Neves é "um homem muito bem preparado", Pedro Duarte realçou que isso "não quer dizer que não vai enfrentar desafios, naturalmente tem desafios grandes pela frente".

"Um deles está de facto na reforma do sistema de proteção civil. É claro hoje em dia que ele tem ali uma empreitada grande pela frente. Mas a outra tem a ver com alguma insegurança, e eu falo deste tema à propósito daquilo que a Alexandra pertinentemente levantou, daquilo que são perceções do que são factos. Há um problema objetivo, nomeadamente nos grandes centros urbanos, Porto e Lisboa, eu conheço melhor o Porto, como compreenderão, há um problema objetivo, e o problema não é só de perceção, também há um problema de preconceção, mas não é só há factos que têm a ver com uma criminalidade que não está reportada nos relatórios, nomeadamente no RASI. Não é criminalidade violenta, mas desgasta muito a tranquilidade das pessoas”, afirmou, apontando a necessidade de reforçar a PSP.