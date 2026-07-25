O melhor quiz de política | 'Silly season' em grande forma

Filipe Santos Costa
Há 32 min
O melhor quiz de política
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Exames nacionais? Atrelados de droga em casa de amigos? Agravamento das contas públicas? Nada perturba uma boa velha 'silly season'

Está pronto para ir de férias? Vai de férias? Precisa mesmo de ir de férias para ficar em grande forma? Tss… tss… Felizmente a governação não é para fraquinhos, portanto não há más notícias que abalem a confiança dos ministros ou a pedalada do Executivo.

Esta semana não faltaram declarações em tom de bravata, mas também tivemos apoios fofinhos, como pode verificar no melhor (e único) quiz sobre política portuguesa.

 

 

 

 

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O melhor quiz de política | 'Silly season' em grande forma

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