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O melhor quiz de política | Verdes são os cravos, da cor do limão

Filipe Santos Costa
Há 1h e 12min
O melhor quiz de política. ChatGPT Image

O seu cravo foi verde ou vermelho? Escolhe o PRR ou o PTRR? Prefere a redução do PIB ou do excedente orçamental? Opta por empatia ou por caldos de galinha? Celebre a liberdade de poder escolher

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Os cravos de abril são vermelhos e viram-se muitos desses no Parlamento e na Avenida. Mas hoje em dia há cravos de todas as cores do arco-íris, e foi também para cada um escolher a sua cor que se fez o 25 de Abril. André Ventura, por exemplo, prefere os cravos verdes, o que pode ter uma leitura alternativa. Sabe qual?

Essa é apenas uma das perguntas do quiz desta semana, que também se dedica a questões menos importantes, como a inflação, as contas públicas e uma nova sigla com muitas consoantes que entrou na política portuguesa.

Se este não é o melhor quiz de política portuguesa, não sabemos qual é, pois não conhecemos outro.

Temas: O melhor quiz de política Quiz política 25 de Abril Cravos verdes PTRR
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