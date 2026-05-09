O Melhor Quiz de Política | Você decide: prefere factos ou perceções?

Há 1h e 14min

Como no velho programa de televisão, a escolha é sua: o seu gosto vai mais para os factos, para as perceções, ou para as perceções que parecem factos? Parecendo que não, este foi um dos temas da semana. E isto é um facto

Como acontecia num velho programa da televisão pública, “você decide”. Não sobre o final da história, mas sobre o início: quer basear as suas opções políticas em factos demonstráveis e contabilizados, ou em perceções que saltitam de nenúfar em nenúfar? Se prefere a solidez dos factos, há um ministro do Governo do PSD que é bom nisso. Se prefere a leveza das perceções, tem um autarca do mesmo PSD que é mesmo bom nisso.

E por falar em perceções, já se apercebeu da existência de uma figura que vai pelo nome de Kiko is Hot? Sabe quem ele é e o que faz? Um deputado descobriu-o agora, e fez questão de partilhar com a Nação esse momento aparentemente marcante. Foi bonito.

É destas pequenas grandezas que se faz um país e, também, o melhor (e único) questionário sobre política portuguesa.