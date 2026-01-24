O melhor quiz de política | Vem aí o combate do ano. Com luvas ou sem?

Há 43 min

Como estava escrito em todas as sondagens, vamos à segunda volta das presidenciais. Como se adivinhava pela tracking poll da CNN, os finalistas são Ventura e Seguro. Agora, é lidar

Bem avisou Paulo Rangel: antes foi só o aquecimento. Agora sim, é a doer. O ministro dos Negócios Estrangeiros só não percebeu que quem aquece mal não pode ir à finalíssima. Aos candidatos que se mostravam mais fracos resta agora ver, e quando muito apoiar um dos seus rivais da primeira parte da eleição.

Os alinhamentos estão abertos. As apostas também. E quem aposta em não se comprometer pode ficar ainda mais comprometido do que já está. O melhor (e único) quiz de política cá está para testar a sua atenção aos emocionantes acontecimentos dos últimos dias.