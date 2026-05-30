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Edição especial: política, prostituição e outras pouca vergonhas

Filipe Santos Costa
Há 38 min
Quiz
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Foi a semana da Operação “Imergente”, mas também a semana em que a prostituição emergiu no debate político nacional. Mas só a prostituição “sem carácter”

Pode um populista ser um prostituto? Óbvio. Pode um prostituto ser um populista? À partida, sim, embora não se perceba a utilidade. Pode um populista ser um prostituto sem carácter? Há quem garanta que sim, por oposição aos prostitutos com carácter, deixando implícita a crítica à falta desse atributo básico numa atividade tão nobre.

Como se a política portuguesa não estivesse animada o suficiente com estas reflexões, a Judiciária entrou em força na sede do PS e em casa de vários socialistas. Há quem garanta que não há coincidências, que não há novidade e que isto está tudo ligado aos de sempre...

Quer respostas? Responda às perguntas do melhor (e único) questionário semanal de política portuguesa.

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Política

Edição especial: política, prostituição e outras pouca vergonhas

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