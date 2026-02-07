O melhor quiz de política | Aqueles que não evitaram a trágica consequência de morrer politicamente

Há 1h e 5min

Na semana de todas as tempestades, o país ficou debaixo de água e o Governo afundou-se. Montenegro não evitou a trágica consequência de várias mortes políticas

O país em tumulto, dezenas de milhares de famílias, centenas de milhares de pessoas, sem o básico: teto, cama, água, luz, aquecimento, comida, comunicações. Apesar do tanto que o Governo “comunicou”. Luís Montenegro desdobrou-se em declarações que só adensaram a suspeita de um Governo à deriva na inundação. Dos restantes ministros lançados pelo país, só Maria da Graça Carvalho parecia saber o que estava a fazer.

