O melhor quiz de política | Aqueles que não evitaram a trágica consequência de morrer politicamente

Filipe Santos Costa
Há 1h e 5min
quiz

Na semana de todas as tempestades, o país ficou debaixo de água e o Governo afundou-se. Montenegro não evitou a trágica consequência de várias mortes políticas

O país em tumulto, dezenas de milhares de famílias, centenas de milhares de pessoas, sem o básico: teto, cama, água, luz, aquecimento, comida, comunicações. Apesar do tanto que o Governo “comunicou”. Luís Montenegro desdobrou-se em declarações que só adensaram a suspeita de um Governo à deriva na inundação. Dos restantes ministros lançados pelo país, só Maria da Graça Carvalho parecia saber o que estava a fazer.

Foi uma semana para a história. Esteve atento? Nada como fazer o teste com o melhor (e único) quiz da política portuguesa.

 

Temas: O melhor quiz de politica Montenegro mortos Maria Lúcia Amaral António Leitão Amaro Maria Graça Carvalho

Partidos

O melhor quiz de política | Aqueles que não evitaram a trágica consequência de morrer politicamente

Há 1h e 5min
21:49

Última entrevista a António José Seguro na reta final da campanha

Ontem às 22:19
03:56

"Não é pensável que não haja uma igualdade de circunstâncias para todos os eleitores"

Ontem às 20:37

IL confirma duas denúncias internas de assédio mas afasta qualquer acusação contra Cotrim

4 fev, 16:17
Mais Partidos

Mais Lidas

Depressão Marta está a chegar: quase todos os distritos sob aviso laranja

Ontem às 17:25

Há nova tempestade a caminho de Portugal. Chama-se Marta e chega este sábado

5 fev, 19:59

Depressão Marta: Lisboa anuncia encerramento de vários espaços públicos durante o fim de semana

Ontem às 20:20

Depressão Marta vai entrar por Lisboa e Setúbal com muita chuva. Período entre a manhã e o início da tarde é o mais preocupante

Hoje às 00:15

Crise bancária e queda do petróleo ameaça "economia de guerra" russa

Ontem às 17:16

Esta notícia interessa também a quem tem geradores: preços dos combustíveis mudam na próxima semana - um sobe, outro desce

Ontem às 10:17

Fernando Madureira foi libertado mas não pode ir ao FC Porto-Sporting

Ontem às 17:08

ASAE vai andar no terreno para garantir que não há "aumentos injustificados" nos preços dos materiais de construção por causa do mau tempo

5 fev, 20:09

Vai acontecer no Tejo o que não acontece desde 1997. Autoridades pedem a quem vive nas zonas ribeirinhas que saia de casa

5 fev, 16:53

Comboio de tempestades não pára: depressão Marta "deverá ser mais severa que a Leonardo" mas também "mais circunscrita"

Ontem às 18:55

Euromilhões: esta é a chave desta sexta-feira

Ontem às 20:20

"Não veio ninguém" ver se Catarina precisa de pão e água

Ontem às 08:00