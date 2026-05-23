Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

O Melhor Quiz De Política | The codfish wants garlic

Filipe Santos Costa
Há 1h e 3min
Q
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

Paulo Rangel, Marco Rubio, Nuno Melo e outras altas individualidades da política global podem ter divergências, mas numa coisa estão de acordo: elogiar Portugal é o melhor tempero

O Governo não se entende perante o fascínio de Marco Rubio com Portugal. E o Departamento de Estado não retira nada do que foi dito pelo chefe da diplomacia norte-americana. Foi uma pequena mentira? Foi uma grande verdade? Foi um embaraço? Foi um elogio? Depende…

Enquanto a América faz Portugal grande outra vez, Portugal faz o que pode para não crescer. Mas não há razão para dramatizar, como pode confirmar no melhor (e único) quiz sobre política portuguesa.

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: O melhor quiz de politica MNE Paulo Rangel Governo EUA
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Governo

Montenegro diz que o povo está farto de eleições

Há 34 min

Pessoas e empresas estão ao lado do Governo na questão da lei laboral, diz Luís Montenegro

Ontem às 21:24

Chega vai pedir audiência a Seguro sobre lei do Tribunal de Contas que quer travar

Ontem às 19:45

Ventura anuncia voto contra reforma laboral caso proposta do Governo fique como está

Ontem às 19:11
Mais Governo

Mais Lidas

Como uma simples decisão fez com que a Ucrânia conseguisse recuperar 400 quilómetros quadrados de território à Rússia

Ontem às 10:22

Tribunal confirma acolhimento familiar das crianças francesas abandonadas e entrega a França processo de regresso ao país de origem

Ontem às 07:48

Quem é Marine Rousseau, a mãe dos meninos franceses abandonados em Alcácer do Sal

21 mai, 21:06

"Brincavam com todos os clientes e ela escrevia numa agenda": mulher que denunciou casal que abandonou crianças em Alcácer do Sal conta tudo em exclusivo

Ontem às 13:14

Quase meia tonelada de alimentos impróprios para consumo: PSP encerrou um restaurante em Queluz

Ontem às 14:45

Ucrânia reforça defesa aérea com sistema Hawk graças a decisão importante dos EUA

Ontem às 12:17

Euromilhões: esta é a chave desta sexta-feira

Ontem às 20:26

Sofia Oliveira e a Seleção com Cristiano Ronaldo: "Não tem futebol que chegue para ser titular de um candidato a vencer o Mundial"

20 mai, 17:01

Há ficheiros clínicos de crianças a serem acedidos indevidamente em todo o país

Ontem às 11:12

Correção automática, digitalização de provas e distribuição aleatória de questões pelos professores geram polémica na correção dos exames nacionais do Secundário

Ontem às 07:00

Nove metros de comprimento, motor de 350 cavalos de potência e autonomia até 1.600 quilómetros: Ucrânia apresenta novo drone marítimo

20 mai, 09:54

Gasóleo sobe, gasolina sobe: o preço dos combustíveis na próxima semana

Ontem às 11:02