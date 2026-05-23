O Melhor Quiz De Política | The codfish wants garlic

Há 1h e 3min

Paulo Rangel, Marco Rubio, Nuno Melo e outras altas individualidades da política global podem ter divergências, mas numa coisa estão de acordo: elogiar Portugal é o melhor tempero

O Governo não se entende perante o fascínio de Marco Rubio com Portugal. E o Departamento de Estado não retira nada do que foi dito pelo chefe da diplomacia norte-americana. Foi uma pequena mentira? Foi uma grande verdade? Foi um embaraço? Foi um elogio? Depende…

Enquanto a América faz Portugal grande outra vez, Portugal faz o que pode para não crescer. Mas não há razão para dramatizar, como pode confirmar no melhor (e único) quiz sobre política portuguesa.