O melhor quiz de política | Está aberta a temporada com a Grande Corrida Anti-Woke

Filipe Santos Costa
Há 3h e 34min
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O homem que em tempos foi derrubado por um bezerro quer agora fazer uma pega de caras ao wokismo. Palavras para quê, é mais uma semana de política à portuguesa

A política nacional tem semanas monotemáticas, e relativamente aborrecidas, mas também tem períodos esplendorosos em que vários protagonistas, por razões diversificadas, conseguem alguns minutos, e até horas, de atenção mediática. Esta foi uma dessas semanas, com trans, wokes, racistas e ritmos venezuelanos à mistura.

Reveja o filme dos últimos dias no melhor (e único) quiz de política portuguesa.

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