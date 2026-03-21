O melhor quiz de política | As cartas que animam o jogo: o rei e o valete, a rainha e o joker

Filipe Santos Costa
Há 54 min
O melhor quiz de política. ChatGPT Image

O mundo em geral preocupa-se com a guerra do Irão. Portugal também. Mas o que realmente animou a política lusa por estes dias foram dois pares de protagonistas inesperados: "O Álvaro" e a sua sombra; Bruno Mascarenhas e a sua namorada. Só neste país

Semana de debate quinzenal é sempre semana de gritaria do Chega, mas desta vez o partido da extrema-direita teve dois espetáculos simultâneos em cartaz. O homem Ventura sonha, a obra nasce.

Quanto ao demais, o de sempre: a eterna luta por "tachos", e gente em cargos públicos que resolve problemas de autoestima com dinheiro que não é seu. 

Sabe que protagonistas, ditos e feitos animaram a nossa política caseira? O teste está no melhor (e único) quiz de política portuguesa.

 

 

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