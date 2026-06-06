O Melhor Quiz De Política | Ministra, amiga, a malta vai na cantiga

Há 2h e 58min

Os portugueses não são assim tantos, mas têm gostos para todos os gostos. Se fazem greve, querem trabalhar; se se manifestam, apoiam o Governo. Todos sabem o que querem e o que pensam “os portugueses”

Em semana de greve-geral-parcial (só da parte da CGTP), repetiu-se a tradicional ladainha da greve que foi um grande sucesso e um enorme fracasso, do país “que parou” e do país “que trabalhou”, das percentagens que provam tudo e o seu contrário. Mas no debate parlamentar sobre a greve os argumentos atingiram novas altitudes.

Esteve atento? Sabe quem disse o quê na semana em que também houve quem se queixasse de que ninguém lhe liga e quem comparasse Ricardo Salgado a um marajá da Índia? Esclareça tudo no melhor (e único) questionário sobre a semana política portuguesa.