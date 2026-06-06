Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

O Melhor Quiz De Política | Ministra, amiga, a malta vai na cantiga

Filipe Santos Costa
Há 2h e 58min
QUIZ
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

Os portugueses não são assim tantos, mas têm gostos para todos os gostos. Se fazem greve, querem trabalhar; se se manifestam, apoiam o Governo. Todos sabem o que querem e o que pensam “os portugueses”

Em semana de greve-geral-parcial (só da parte da CGTP), repetiu-se a tradicional ladainha da greve que foi um grande sucesso e um enorme fracasso, do país “que parou” e do país “que trabalhou”, das percentagens que provam tudo e o seu contrário. Mas no debate parlamentar sobre a greve os argumentos atingiram novas altitudes.

Esteve atento? Sabe quem disse o quê na semana em que também houve quem se queixasse de que ninguém lhe liga e quem comparasse Ricardo Salgado a um marajá da Índia? Esclareça tudo no melhor (e único) questionário sobre a semana política portuguesa.

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: O melhor quiz de política Código do Trabalho Greve Geral CGTP Governo
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Governo

"Tem sido um percurso de sucesso": Montenegro aponta Portugal como exemplo na União Europeia

Ontem às 13:03

Spinumviva: Montenegro reitera que cumpriu todas as obrigações declarativas

4 jun, 15:40

Governo aprova 20 milhões de euros para combater custos de produção na agricultura

4 jun, 10:59

Governo otimista sobre verão sem problemas nas fronteiras após reforço de meios

4 jun, 09:40
Mais Governo

Mais Lidas

Governo esclarece: areal das praias é livre mas há duas exceções

Ontem às 14:56

Euromilhões: esta é a chave desta sexta-feira

Ontem às 20:24

Ambulâncias, carrinhas dos correios ou carrinhas de pão: é desta forma que a Rússia está a transportar combustível para a frente de combate

Ontem às 08:35

Jovem de 16 anos baleado nas Festas de Tires

Ontem às 06:46

Putin não gostou que Zelensky mencionasse a sua idade na carta aberta e tem uma mensagem para os soldados russos: "Trabalhem, irmãos"

Ontem às 17:08

"Vou revelar um grande segredo militar de Estado": Putin explica por que lançou um míssil Oreshnik contra a Ucrânia

Ontem às 09:15

SpaceX avaliada em 1,5 biliões de euros na entrada em bolsa. E Elon Musk está muito perto de ser o primeiro bilionário do mundo

4 jun, 12:23

Ucrânia exibiu ao mundo o seu novo lançador de drones. Quatro dias depois, a Rússia destruiu-o

Ontem às 09:55

Astronautas podem voltar à Estação Espacial Internacional após ordem de emergência

Ontem às 15:08

Manhã explosiva no mar: drones voltam a atacar território da NATO e Ucrânia lança várias operações na Rússia

Ontem às 12:28

Ator James Handy morto à facada em Los Angeles

Ontem às 09:23

Exclusivo: vídeo mostra que danos provocados por incêndio no maior porta-aviões do mundo foram maiores do que se pensava

Ontem às 12:59