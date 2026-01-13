Depois de fazer história nos Globos de Ouro, "O Agente Secreto" regressa aos cinemas portugueses

CNN Portugal , TFR
Há 1h e 36min
Equipa do filme "O Agente Secreto" nos Globos de Ouro (Divulgação)

De norte a sul do país, o filme brasileiro, que no passado domingo fez história, voltará a estar em exibição em 15 salas

Depois de uma noite histórica para o cinema brasileiro nos Globos de Ouro, o filme “O Agente Secreto” vê agora reforçada a sua exibição em Portugal. A partir da próxima quinta-feira, o filme volta a estar em cartaz em várias salas do país, estando já anunciados novos cinemas e prometendo chegar a mais espaços nas próximas semanas.

O regresso às salas portuguesas acontece depois de “O Agente Secreto” ter sido distinguido como Melhor Filme em Língua Não Inglesa, enquanto Wagner Moura venceu o prémio de Melhor Ator, tornando-se o primeiro brasileiro a conquistar esta estatueta.

Ao receber o galardão na noite de domingo, o ator sublinhou que “O Agente Secreto é um filme sobre memória, a falta de memória e trauma geracional”. “Se o trauma pode ser passado de geração em geração, os valores também podem”, afirmou, dedicando o prémio aos que continuam a “defender os seus valores em momentos difíceis”.

Também o realizador Kléber Mendonça Filho destacou a importância do momento ao receber o prémio de Melhor Filme em Língua Não Inglesa. “Dedico isto aos cineastas jovens”, afirmou, acrescentando que “este é um momento muito importante na História para fazer filmes, tanto aqui nos Estados Unidos como no Brasil”. O filme esteve ainda nomeado para Melhor Filme Dramático, mas acabou por perder para “Hamnet”, de Chloé Zhao.

Em Portugal, “O Agente Secreto” pode ser visto, a partir de 15 de janeiro, nas seguintes salas: Cinema Trindade (Porto), Casa do Cinema de Coimbra, Cinema UCI El Corte Inglés (Lisboa), Cinema Fernando Lopes (Lisboa), Cinema Ideal (Lisboa), Cinema City Alegro Alfragide, Cinema City Campo Pequeno, Cinema NOS Amoreiras, Cinema NOS Alma Shopping Coimbra, Cinema NOS Fórum Almada, Cinema NOS Braga Parque, Cinema NOS Gaia Shopping, Cinema NOS Norteshopping, Cinema NOS Fórum Algarve e Cinema NOS Nosso Shopping Vila Real. Mais salas deverão ser anunciadas em breve.

