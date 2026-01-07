Nuno Morais Sarmento sai da presidência da FLAD por razões de saúde

Agência Lusa , AM
Ontem às 11:14
"Que se comece a dar dignidade às nossas forças armadas"

Bom dia. Tratem isto com carinho. Ele está muito doente, já não viverá muito tempo. Não coloquem como título “Morais Sarmento demite-se”, porque parece agressivo; mas qualquer coisa como “Nuno Morais Sarmento sai da presidência da FLAD por razões de saúde”. A Lusa deve dar, também poderão ver como. Ele ainda ontem aí esteve, nem se sabe como.

Nuno Morais Sarmento invocou falta de condições pessoais e de saúde

O presidente da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento (FLAD), Nuno Morais Sarmento, apresentou a demissão, que foi aceite, na passada segunda-feira, invocando falta de condições pessoais e de saúde, anunciou esta quarta-feira a organização.

Num comunicado, a FLAD refere que, num ano em que serão comemorados os 250 anos da independência dos Estados Unidos, e “face à exigência do cargo”, Morais Sarmento “entendeu não poder, neste momento, garantir as condições pessoais e de saúde necessárias”.

“Por este motivo, o presidente da FLAD pediu para cessar as atuais funções”, indica a mesma nota.

Morais Sarmento, que esteve 16 meses à frente do conselho de administração da FLAD, “procedeu a uma vasta reorganização interna, procurando por um lado transformar a FLAD numa casa aberta e mais próxima dos cidadãos, e por outro preparando-a para os novos tempos e os avanços tecnológicos, em particular os desafios colocados pela inteligência artificial”, segundo a organização.

No ano passado, acrescenta o comunicado, Morais Sarmento “conduziu as comemorações dos 40 anos da FLAD que terminaram com um espetáculo memorável no Carnegie Hall em Nova Iorque, juntando de forma inédita uma grande parte da comunidade lusodescendente”.

A FLAD refere ainda que os próximos anos, em particular 2026, serão “de grande exigência”, obrigando a um “elevado número de viagens” longas.

Morais Sarmento, antigo ministro de Estado e da Presidência nos Governos de José Manuel Durão Barroso e Santana Lopes, entre 2002 e 2005, teve nos últimos anos um cancro no pâncreas, que obrigou a prolongadas hospitalizações e várias cirurgias.

Temas: Nuno Morais Sarmento FLAD Demissão

País

Bombeiros mais próximos do socorro do homem que morreu no Seixal só receberam chamada do INEM duas horas depois da emergência

Ontem às 18:37

Prisão preventiva para duas jovens condenadas pela morte de rapaz em Vila Franca de Xira

Ontem às 17:33

Corpo de Maycon Douglas encontrado em praia da Nazaré

Ontem às 15:27
09:28

"O novo sistema está a correr exatamente como previsto. Não falhou", garante presidente do INEM

Ontem às 14:17
Mais País

Mais Lidas

Corpo de Maycon Douglas encontrado em praia da Nazaré

Ontem às 15:27

Wegovy em comprimido começa a ser vendido esta semana. Fármaco será mais barato do que os tratamentos injetáveis para a obesidade

6 jan, 16:23

Rússia ofereceu-se para trocar Venezuela pela Ucrânia em 2019. "Um acordo muito estranho", disseram então os EUA

Ontem às 10:40

Rússia envia submarino e navio de guerra para escoltar petroleiro perseguido pelos EUA

Ontem às 12:33

Homem morre no Seixal depois de quase três horas à espera do INEM

Ontem às 07:13

As quatro famílias mais ricas de Portugal têm um património de quase 15 mil milhões de euros

6 jan, 20:00

Tracking Poll, dia 3: Cotrim isola-se em terceiro num dia com três ultrapassagens

Ontem às 20:27

Tracking Poll, dia 2: Seguro lidera, Ventura sobe e Cotrim agarra Gouveia e Melo (mas eleitores acham que Mendes é que vai ganhar)

6 jan, 20:02

Resultado final: Benfica 1-3 Braga

Ontem às 19:38

Maduro e a mulher bateram com a cabeça em porta blindada ao tentar fugir das forças norte-americanas

Ontem às 08:46

O mundo entrou em alerta e o maior aviso é para a Europa (que num cenário radical fica como a Ucrânia em 2014)

Ontem às 07:00

EUA apreendem petroleiro de bandeira russa ligado à Venezuela

Ontem às 13:41