Ontem às 11:14

Bom dia. Tratem isto com carinho. Ele está muito doente, já não viverá muito tempo. Não coloquem como título “Morais Sarmento demite-se”, porque parece agressivo; mas qualquer coisa como “Nuno Morais Sarmento sai da presidência da FLAD por razões de saúde”. A Lusa deve dar, também poderão ver como. Ele ainda ontem aí esteve, nem se sabe como.

Nuno Morais Sarmento invocou falta de condições pessoais e de saúde

O presidente da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento (FLAD), Nuno Morais Sarmento, apresentou a demissão, que foi aceite, na passada segunda-feira, invocando falta de condições pessoais e de saúde, anunciou esta quarta-feira a organização.

Num comunicado, a FLAD refere que, num ano em que serão comemorados os 250 anos da independência dos Estados Unidos, e “face à exigência do cargo”, Morais Sarmento “entendeu não poder, neste momento, garantir as condições pessoais e de saúde necessárias”.

“Por este motivo, o presidente da FLAD pediu para cessar as atuais funções”, indica a mesma nota.

Morais Sarmento, que esteve 16 meses à frente do conselho de administração da FLAD, “procedeu a uma vasta reorganização interna, procurando por um lado transformar a FLAD numa casa aberta e mais próxima dos cidadãos, e por outro preparando-a para os novos tempos e os avanços tecnológicos, em particular os desafios colocados pela inteligência artificial”, segundo a organização.

No ano passado, acrescenta o comunicado, Morais Sarmento “conduziu as comemorações dos 40 anos da FLAD que terminaram com um espetáculo memorável no Carnegie Hall em Nova Iorque, juntando de forma inédita uma grande parte da comunidade lusodescendente”.

A FLAD refere ainda que os próximos anos, em particular 2026, serão “de grande exigência”, obrigando a um “elevado número de viagens” longas.

Morais Sarmento, antigo ministro de Estado e da Presidência nos Governos de José Manuel Durão Barroso e Santana Lopes, entre 2002 e 2005, teve nos últimos anos um cancro no pâncreas, que obrigou a prolongadas hospitalizações e várias cirurgias.