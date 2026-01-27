Nuno Melo lamenta morte de jovem militar em Lamego e diz que "tudo será apurado"

Agência Lusa , TFR
Há 1h e 18min
Nuno Melo (Lusa)

O governante realçou que o Exército abriu um processo de averiguações

O ministro da Defesa Nacional lamentou esta terça-feira a morte de um jovem militar após um incidente ocorrido durante a frequência do Curso de Operações Especiais, em Lamego, afirmando que “tudo será apurado”. 

“Temos que lamentar esta fatalidade, que acontece numa ação de formação de um jovem. Não há nada que substitua uma vida, não há nada que se possa fazer para substituir essa vida e eu aproveito a oportunidade para apresentar à família, em nome da Defesa Nacional, sentimentos que são muito sinceros”, afirmou Nuno Melo, em declarações aos jornalistas à chegada a Istambul, na Turquia, onde se desloca esta semana para visitas no âmbito de investimentos das indústrias de Defesa.

O governante realçou que o Exército abriu um processo de averiguações “e tudo será apurado”, além do apoio prestado à família. 

O alferes de Infantaria João Cardoso, dado como desaparecido desde segunda-feira à noite, na sequência de um incidente durante a frequência do curso de Operações Especiais, no rio Balsemão, em Lamego, foi encontrado morto às 08:50 de hoje, anunciou o Exército.

Aquele ramo militar determinou a abertura de um processo de averiguações interno e informou a Polícia Judiciária Militar.

Esta terça-feira, o Bloco de Esquerda pediu ao Ministério da Defesa mais esclarecimentos sobre as circunstâncias desta morte, considerando que “perante a gravidade dos factos, e a reincidência de incidentes fatais em contextos de instrução militar, torna-se imperativo o escrutínio público sobre o cumprimento dos protocolos de segurança e a gestão de risco em condições meteorológicas extremas”.

Temas: Nuno Melo Morte de jovem militar Lamego Averiguações

Relacionados

Militar de 23 anos morre em Lamego durante prova noturna do curso de Operações Especiais no rio Balsemão

Governo

Nuno Melo lamenta morte de jovem militar em Lamego e diz que "tudo será apurado"

Há 1h e 18min

Governo vai lançar novo apoio à aquisição de painéis solares para famílias

Hoje às 16:23

Ministra da Saúde promete fazer balanço sobre excesso de mortes só após o inverno

Ontem às 13:56

Licença parental inicial alargada: proposta foi aprovada com abstenção de PSD e CDS

23 jan, 13:27
Mais Governo

Mais Lidas

Depois de anos a negar, Rússia admite por engano que foi a Ucrânia que destruiu um dos seus navios mais importantes

Ontem às 15:14

IGAS abre inquérito ao presidente do INEM por suspeitas de pernoitar no próprio gabinete

Ontem às 19:12

Rússia "esgotou stock" de blindados da Guerra Fria para substituir os mais de 9 mil que perdeu desde a invasão na Ucrânia

Ontem às 15:48

"Depressão secundária" agrava depressão Joseph: sobe para seis os distritos sob aviso vermelho devido a ventos de mais de 100 km/h

Hoje às 09:46

Depressão Kristin desloca-se a 110 km/h e vai atingir Portugal entre a Figueira da Foz e Vila do Conde

Hoje às 15:22

Proteção Civil em estado de prontidão máximo devido a "ciclogénese explosiva"

Hoje às 12:39

Militar de 23 anos morre em Lamego durante prova noturna do curso de Operações Especiais no rio Balsemão

Hoje às 09:23

Horas depois de superar marca histórica dos 5.000 dólares, ouro bate novo recorde

Ontem às 14:01

Durou menos de um mês: a nova presidente da Venezuela está "farta" das ordens dos EUA

Ontem às 12:21

Resultados Presidenciais 2026 em tempo real

17 jan, 16:55

Explosão em prédio em Coimbra faz cinco feridos, um em estado grave

Hoje às 10:54

Tracking Poll, 2.ª volta, dia 1: Seguro destacado à frente de Ventura, ambos com muitos convictos e elevada taxa de rejeição. Votantes de Cotrim são os mais indecisos

Hoje às 13:26