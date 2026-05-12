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Portugal ainda não decidiu se vai participar com meios numa eventual missão em Ormuz

Agência Lusa , MFP
Há 1h e 21min
Nuno Melo (António Pedro Santos/Lusa)

Ministro da Defesa não descarta "um reforço" da participação que Portugal tem tido no âmbito da União Europeia

O ministro da Defesa afirmou que Portugal ainda está a ponderar se reforça os efetivos militares da missão naval da UE no Mar Vermelho e se participa com meios numa eventual iniciativa franco-britânica no Estreito de Ormuz.

Em declarações aos jornalistas à margem de uma reunião dos ministros da Defesa da União Europeia (UE), em Bruxelas, Nuno Melo afirmou que as Forças Armadas portuguesas já estão a participar nas missões navais Atalanta, no Oceano Índico, e Aspides, no Mar Vermelho.

“Portugal tem, neste momento, militares no quartel-general e, portanto, aquilo que poderá ser ponderado em qualquer momento é, eventualmente, um reforço da participação que Portugal já tem no âmbito da União Europeia. Mas é uma questão que, neste momento, não está ainda decidida”, afirmou.

Questionado sobre qual é a posição de Portugal quanto à extensão do mandato da missão Aspides para o Estreito de Ormuz, um dos assuntos que está a ser discutido esta terça-feira pelos ministros da Defesa da UE, Nuno Melo respondeu que, no caso de Portugal, não está em causa “um alargamento do mandato”.

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Está em causa “um alargamento, eventualmente, da participação de Portugal, se for caso disso. É uma decisão que o Governo ainda não tomou, mas essa ponderação terá de ser feita a cada momento, tendo em conta também as circunstâncias”, frisou.

Perante a insistência dos jornalistas sobre como é que Portugal vai votar caso os ministros tenham de decidir se a UE alarga a missão Aspides ao Estreito de Ormuz, o ministro respondeu que “Portugal terá uma palavra a dizer no momento em que o Governo assim decida que o fará”.

“Não tendo eu um mandato estrito agora, não lhe posso adiantar”, referiu.

No dia em que a França e o Reino Unido estão a organizar uma reunião dos ministros da Defesa para discutir e impulsionar uma missão multinacional no Estreito de Ormuz, na qual Portugal estará representado pelo Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, que participará por videoconferência, Nuno Melo foi também questionado se o Governo admite empenhar meios navais nessa missão.

Na resposta, o ministro da Defesa referiu que essa “é uma questão a considerar num momento próprio, depois de tidas todas as reuniões, depois de obtidos todos os dados”.

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“Não é o caso neste momento. Enquanto falamos, o tempo é de escutar. Mais adiante, teremos o tempo de decidir”, disse, insistindo que Portugal há de manifestar-se sobre esse assunto “no momento certo, quando tiver todos os dados em cima da mesa”.

Temas: Nuno Melo Ministro da Defesa Estreito de Ormuz Missão Ormuz Portugal
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